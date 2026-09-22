Top.Mail.Ru
Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото 1
Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото 2
Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото 3
Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото 4
Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото 5
Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото 6
Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото 7
Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото 8
Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото 9
Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото 10
Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото 11
Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вешалка
Материал
металл, пластик, камень
Цвет
черный, хром
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото 1
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото 2
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото 3
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото 4
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото 5
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото 6
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото 7
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото 8
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото 9
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото 10
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото 11
  • Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719924
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Вешалка
Материал
металл, пластик, камень
Цвет
черный, хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х41х11
Вес, кг.
8.31

Описание товара Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439

Напольная вешалка-стойка BRABIX "CR-8342" с прочными металлическими крючками для верхней одежды и головных уборов и стойкой для зонтов - функциональное решение для хранения вещей в офисе и дома. Оснащена пятью прочными металлическими крючками для головных уборов и верхней одежды, способных выдержать общую нагрузку до 10 кг. Бесспорное преимущество данной модели - основание из натурального мрамора, которое не только делает дизайн каждой вешалки особенным, но обеспечивает высококлассную устойчивость. Дополнительно вешалка-стойка оснащена крючком для зонтов. Комплект поставляется в разобранном виде. Размер - 1800х340х340 мм.

Отзывы о товаре Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Вешалка
Материал
металл, пластик, камень
Цвет
черный, хром
Страна производитель
Китай
Описание
Напольная вешалка-стойка BRABIX "CR-8342" с прочными металлическими крючками для верхней одежды и головных уборов и стойкой для зонтов - функциональное решение для хранения вещей в офисе и дома. Оснащена пятью прочными металлическими крючками для головных уборов и верхней одежды, способных выдержать общую нагрузку до 10 кг. Бесспорное преимущество данной модели - основание из натурального мрамора, которое не только делает дизайн каждой вешалки особенным, но обеспечивает высококлассную устойчивость. Дополнительно вешалка-стойка оснащена крючком для зонтов. Комплект поставляется в разобранном виде. Размер - 1800х340х340 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вешалка-стойка BRABIX CR-8342 на мраморном диске, металл, 5+4 крючка, цвет черный, 606439 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...