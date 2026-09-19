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Автомобиль-пожарный "Алмаз" инерционный (в сеточке) 86723 купить с доставкой в Москве
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Автомобиль-пожарный "Алмаз" инерционный (в сеточке) 86723

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Автомобиль-пожарный &quot;Алмаз&quot; инерционный (в сеточке) 86723 - фото 1
Автомобиль-пожарный &quot;Алмаз&quot; инерционный (в сеточке) 86723 - фото 2
Автомобиль-пожарный &quot;Алмаз&quot; инерционный (в сеточке) 86723 - фото 3
Автомобиль-пожарный &quot;Алмаз&quot; инерционный (в сеточке) 86723 - фото 4
Автомобиль-пожарный &quot;Алмаз&quot; инерционный (в сеточке) 86723 - фото 5
Автомобиль-пожарный &quot;Алмаз&quot; инерционный (в сеточке) 86723 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
  • Автомобиль-пожарный &quot;Алмаз&quot; инерционный (в сеточке) 86723 - фото 1
  • Автомобиль-пожарный &quot;Алмаз&quot; инерционный (в сеточке) 86723 - фото 2
  • Автомобиль-пожарный &quot;Алмаз&quot; инерционный (в сеточке) 86723 - фото 3
  • Автомобиль-пожарный &quot;Алмаз&quot; инерционный (в сеточке) 86723 - фото 4
  • Автомобиль-пожарный &quot;Алмаз&quot; инерционный (в сеточке) 86723 - фото 5
  • Автомобиль-пожарный &quot;Алмаз&quot; инерционный (в сеточке) 86723 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
1 090 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 464166
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х19х14
Вес, г.
933

Описание товара Автомобиль-пожарный "Алмаз" инерционный (в сеточке) 86723

Серия спецтехники «Алмаз» от фабрики «Полесье» включает в себя основные виды авто, которые используются в реальной жизни при промышленных работах. Автомобили имеют реалистичный дизайн и детализированную конструкцию: имеется имитация фар и проблесковых маячков. Кроме того, все машины оснащены инерционным механизмом. Автомобиль-пожарный «Алмаз» - это интересный вид техники, представленный в данной серии. Игрушка имеет подвижную поворотную платформу, а также выдвижную стрелу, которую можно поднимать и опускать. Конструкция автомобиля предполагает наличие трёх пар колёс. Кроме того, на машине есть элементы, повторяющие дизайн настоящего оборудования реальной пожарной техники.

Отзывы о товаре Автомобиль-пожарный "Алмаз" инерционный (в сеточке) 86723




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Серия спецтехники «Алмаз» от фабрики «Полесье» включает в себя основные виды авто, которые используются в реальной жизни при промышленных работах. Автомобили имеют реалистичный дизайн и детализированную конструкцию: имеется имитация фар и проблесковых маячков. Кроме того, все машины оснащены инерционным механизмом. Автомобиль-пожарный «Алмаз» - это интересный вид техники, представленный в данной серии. Игрушка имеет подвижную поворотную платформу, а также выдвижную стрелу, которую можно поднимать и опускать. Конструкция автомобиля предполагает наличие трёх пар колёс. Кроме того, на машине есть элементы, повторяющие дизайн настоящего оборудования реальной пожарной техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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