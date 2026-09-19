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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
1 090 руб.
2 312
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 464166
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Описание товара Автомобиль-пожарный "Алмаз" инерционный (в сеточке) 86723
Серия спецтехники «Алмаз» от фабрики «Полесье» включает в себя основные виды авто, которые используются в реальной жизни при промышленных работах. Автомобили имеют реалистичный дизайн и детализированную конструкцию: имеется имитация фар и проблесковых маячков. Кроме того, все машины оснащены инерционным механизмом. Автомобиль-пожарный «Алмаз» - это интересный вид техники, представленный в данной серии. Игрушка имеет подвижную поворотную платформу, а также выдвижную стрелу, которую можно поднимать и опускать. Конструкция автомобиля предполагает наличие трёх пар колёс. Кроме того, на машине есть элементы, повторяющие дизайн настоящего оборудования реальной пожарной техники.
Серия спецтехники «Алмаз» от фабрики «Полесье» включает в себя основные виды авто, которые используются в реальной жизни при промышленных работах. Автомобили имеют реалистичный дизайн и детализированную конструкцию: имеется имитация фар и проблесковых маячков. Кроме того, все машины оснащены инерционным механизмом. Автомобиль-пожарный «Алмаз» - это интересный вид техники, представленный в данной серии. Игрушка имеет подвижную поворотную платформу, а также выдвижную стрелу, которую можно поднимать и опускать. Конструкция автомобиля предполагает наличие трёх пар колёс. Кроме того, на машине есть элементы, повторяющие дизайн настоящего оборудования реальной пожарной техники.
Автомобиль-пожарный "Алмаз" инерционный (в сеточке) 86723 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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