Конструктор "Малютка"(107 элементов)в пакете
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%790 руб. 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 464107
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
107 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х18х13
Вес, г.
760
Описание товара Конструктор "Малютка"(107 элементов)в пакете
Конструкторы серии «Малютка» от фабрики «Полесье» созданы специально для маленьких архитекторов. Кубики имеют необычную форму, со сглаженными углами, поэтому являются безопасными. Все элементы конструктора имеют яркую запоминающуюся окраску, так ребёнок ещё и изучает цвета. В данный набор входит миниатюрная мебель из пластика, поэтому ребёнок может не только строить домики, но и обустраивать их. В процессе сборки конструктора у детей развивается мелкая моторика рук, фантазия, творческие способности, логическое мышление.
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Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
107 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Конструкторы серии «Малютка» от фабрики «Полесье» созданы специально для маленьких архитекторов. Кубики имеют необычную форму, со сглаженными углами, поэтому являются безопасными. Все элементы конструктора имеют яркую запоминающуюся окраску, так ребёнок ещё и изучает цвета. В данный набор входит миниатюрная мебель из пластика, поэтому ребёнок может не только строить домики, но и обустраивать их. В процессе сборки конструктора у детей развивается мелкая моторика рук, фантазия, творческие способности, логическое мышление.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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