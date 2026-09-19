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Кулер для воды HotFrost V118E купить с доставкой в Москве
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Кулер для воды HotFrost V118E

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Кулер для воды HotFrost V118E - фото 1
Кулер для воды HotFrost V118E - фото 2
Кулер для воды HotFrost V118E - фото 3
Кулер для воды HotFrost V118E - фото 4
Кулер для воды HotFrost V118E - фото 5
Кулер для воды HotFrost V118E - фото 6
Кулер для воды HotFrost V118E - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для воды
Дополнительно
индикатор нагрева / охлаждения
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
напольный
Установка бутылки
верхняя
Цвет
белый
  • Кулер для воды HotFrost V118E - фото 1
  • Кулер для воды HotFrost V118E - фото 2
  • Кулер для воды HotFrost V118E - фото 3
  • Кулер для воды HotFrost V118E - фото 4
  • Кулер для воды HotFrost V118E - фото 5
  • Кулер для воды HotFrost V118E - фото 6
  • Кулер для воды HotFrost V118E - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 462584
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Характеристики

Бренд
HOTFROST
Тип товара
Кулер для воды
Дополнительно
индикатор нагрева / охлаждения
Мощность нагрева, Вт
420
Мощность охлаждения, Вт
80
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
напольный
Установка бутылки
верхняя
Цвет
белый
Шкафчик для посуды
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.33х0.3
Вес, кг.
6.6

Описание товара Кулер для воды HotFrost V118E

Кулер для воды HotFrost V118E HotFrost V118E — недорогой, но в то же время надежный кулер для воды, который станет идеальным решением для покупателя, делающего свой выбор в пользу выгодного сочетания «цена/качество». Для слива воды в кулере установлены краники нажимного типа, интуитивно понятные в использовании. Такой тип краников позволяет пользователю не напрягаться и не вникать в особенности работы с механизмом аппарата, а просто напиться воды, что, собственно говоря, и должен обеспечивать кулер. Наличие нажимных краников избавляет владельцев данной модели от излишних контактов с поверхностями кулера, что действительно очень гигиенично. Кроме этого, кулер оборудован откидным шкафчиком для хранения пластиковых стаканчиков. Эти факторы позволяют использовать этот кулер в местах массового скопления людей.

Отзывы о товаре Кулер для воды HotFrost V118E




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HOTFROST
Тип товара
Кулер для воды
Дополнительно
индикатор нагрева / охлаждения
Мощность нагрева, Вт
420
Мощность охлаждения, Вт
80
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
напольный
Установка бутылки
верхняя
Цвет
белый
Шкафчик для посуды
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для воды HotFrost V118E HotFrost V118E — недорогой, но в то же время надежный кулер для воды, который станет идеальным решением для покупателя, делающего свой выбор в пользу выгодного сочетания «цена/качество». Для слива воды в кулере установлены краники нажимного типа, интуитивно понятные в использовании. Такой тип краников позволяет пользователю не напрягаться и не вникать в особенности работы с механизмом аппарата, а просто напиться воды, что, собственно говоря, и должен обеспечивать кулер. Наличие нажимных краников избавляет владельцев данной модели от излишних контактов с поверхностями кулера, что действительно очень гигиенично. Кроме этого, кулер оборудован откидным шкафчиком для хранения пластиковых стаканчиков. Эти факторы позволяют использовать этот кулер в местах массового скопления людей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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