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Характеристики
Тип товара
Кулер для воды
Дополнительно
производительность нагрева 6 л/ч, производительность охлаждения 0.6 л/ч, съемный лоток для сбора капель, подача воды комнатной температуры
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
напольный
Установка бутылки
нижняя
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 462550
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производительность нагрева 6 л/ч, производительность охлаждения 0.6 л/ч, съемный лоток для сбора капель, подача воды комнатной температуры
Мощность нагрева, Вт
650
Мощность охлаждения, Вт
70
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
напольный
Установка бутылки
нижняя
Цвет
черный
Шкафчик для посуды
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.33х0.3
Вес, кг.
10.3
Описание товара Кулер для воды HotFrost 35AEN
Диспенсер HotFrost 35AEN отлично впишется в интерьер офиса или любого другого пространства за счет своего классического цвета и лаконичного дизайна. При этом диспенсер способен обеспечить горячей и холодной питьевой водой достаточно большое количество человек. Бутыль с водой устанавливается в нижний закрытый отсек. Поэтому процесс ее установки проходит достаточно легко и быстро. Кроме того, внешний вид диспенсера от этого только выигрывает. Диспенсер HotFrost 35AEN оснащен удобными боковыми ручками, с помощью которых его можно будет легко передвинуть в нужное место. Кнопочное управление обеспечивает комфортную регулировку всех функций диспенсера. Наливать воду в чашку очень просто благодаря наличию у носика специального рычага, на который удобно нажимать самой чашкой. Это позволит избежать опасности обжечься. Нагрев воды в диспенсере происходит до температуры в 95 °С, а охлаждение до 4 °С. Резервуар для горячей воды объемом 1.16 л нагревается за несколько минут.
производительность нагрева 6 л/ч, производительность охлаждения 0.6 л/ч, съемный лоток для сбора капель, подача воды комнатной температуры
Мощность нагрева, Вт
650
Мощность охлаждения, Вт
70
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
напольный
Установка бутылки
нижняя
Цвет
черный
Шкафчик для посуды
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Диспенсер HotFrost 35AEN отлично впишется в интерьер офиса или любого другого пространства за счет своего классического цвета и лаконичного дизайна. При этом диспенсер способен обеспечить горячей и холодной питьевой водой достаточно большое количество человек. Бутыль с водой устанавливается в нижний закрытый отсек. Поэтому процесс ее установки проходит достаточно легко и быстро. Кроме того, внешний вид диспенсера от этого только выигрывает. Диспенсер HotFrost 35AEN оснащен удобными боковыми ручками, с помощью которых его можно будет легко передвинуть в нужное место. Кнопочное управление обеспечивает комфортную регулировку всех функций диспенсера. Наливать воду в чашку очень просто благодаря наличию у носика специального рычага, на который удобно нажимать самой чашкой. Это позволит избежать опасности обжечься. Нагрев воды в диспенсере происходит до температуры в 95 °С, а охлаждение до 4 °С. Резервуар для горячей воды объемом 1.16 л нагревается за несколько минут.
Кулер для воды HotFrost 35AEN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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