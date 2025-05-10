Блок питания FORMULA ECO-400W
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
6pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб.
В наличии
Код товара: 458620
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 320 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
6pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
23х20х10
Вес, кг.
1.3
Описание товара Блок питания FORMULA ECO-400W
Блок питания FORMULA ECO-400W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 400W, 4 pin, ATX, Немодульный
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Питание видеокарты
6pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Блок питания FORMULA ECO-400W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 400W, 4 pin, ATX, Немодульный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 400W, 4 pin, ATX, Немодульный
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел целым, нормально упакованным. Блок установил самостоятельно по видеоурокам, взамен сгоревшего блока питания. Почти месяц работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Отлично! Всё работает!
Достоинства:
Комментарий:
всё в целости пришло, сын уже установил, подключил к компу. спасибо за качественный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает. Всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Недорого. Пока работает.
Достоинства:
Комментарий:
Работает
Достоинства:
Комментарий:
хороший бп, правда провода тонковаты
Достоинства:
Комментарий:
Тихий блок питания, пока работает, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, пришёл в картонной коробке, сколько проработает время покажет
Достоинства:
Комментарий:
Пока нареканий нет. Время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший блок питания. Тихий, надежный. Брал такие
Достоинства:
Комментарий:
под сборку
Достоинства:
Комментарий:
для своей цены очень даже норм.
Достоинства:
Комментарий:
чтоб была имба подкоючите его
Достоинства:
Комментарий:
Держит нагрузку 250 ватт, больше пока не нагружал,но это еще впереди. Как бы не бахнул. Из 10 штук пока что 8 показали себя работоспособными, но что будет дальше - покажет время. По сей день максимальная нагрузка состояла из корпуса с 3 вертушками с подсветкой, 1 ssd m2 nvme, 2 планки 8гб ддр4, процессор 2630v3 и видеокарта rx5600xt. Я бы не рекомендовал ставить этот блок в подобные системы воизбежании его самоуничтожения, только для маломощных пк!
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный блок питания, мне понравился уверенно поставил пять звёзд.
Достоинства:
Комментарий:
Подключили без проблем, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в оригинальной коробке с документами. Всё отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок питания, работает очень тихо, вент крутится в зависимости от нагрева. В комплекте сетевой шнур.
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги топ
Достоинства:
Комментарий:
Покупайте этот блок, работает отлично.
Купить Блок питания FORMULA ECO-400W - по цене 2320 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания FORMULA ECO-400W
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел целым, нормально упакованным. Блок установил самостоятельно по видеоурокам, взамен сгоревшего блока питания. Почти месяц работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Отлично! Всё работает!
Достоинства:
Комментарий:
всё в целости пришло, сын уже установил, подключил к компу. спасибо за качественный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает. Всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Недорого. Пока работает.
Достоинства:
Комментарий:
Работает
Достоинства:
Комментарий:
хороший бп, правда провода тонковаты
Достоинства:
Комментарий:
Тихий блок питания, пока работает, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, пришёл в картонной коробке, сколько проработает время покажет
Достоинства:
Комментарий:
Пока нареканий нет. Время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший блок питания. Тихий, надежный. Брал такие
Достоинства:
Комментарий:
под сборку
Достоинства:
Комментарий:
для своей цены очень даже норм.
Достоинства:
Комментарий:
чтоб была имба подкоючите его
Достоинства:
Комментарий:
Держит нагрузку 250 ватт, больше пока не нагружал,но это еще впереди. Как бы не бахнул. Из 10 штук пока что 8 показали себя работоспособными, но что будет дальше - покажет время. По сей день максимальная нагрузка состояла из корпуса с 3 вертушками с подсветкой, 1 ssd m2 nvme, 2 планки 8гб ддр4, процессор 2630v3 и видеокарта rx5600xt. Я бы не рекомендовал ставить этот блок в подобные системы воизбежании его самоуничтожения, только для маломощных пк!
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный блок питания, мне понравился уверенно поставил пять звёзд.
Достоинства:
Комментарий:
Подключили без проблем, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в оригинальной коробке с документами. Всё отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок питания, работает очень тихо, вент крутится в зависимости от нагрева. В комплекте сетевой шнур.
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги топ
Достоинства:
Комментарий:
Покупайте этот блок, работает отлично.