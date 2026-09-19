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Смеситель для кухни Dorff Comfort D8000000 купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Dorff Comfort D8000000

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Смеситель для кухни Dorff Comfort D8000000 - фото 1
Смеситель для кухни Dorff Comfort D8000000 - фото 2
Смеситель для кухни Dorff Comfort D8000000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Высота излива
215
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни Dorff Comfort D8000000 - фото 1
  • Смеситель для кухни Dorff Comfort D8000000 - фото 2
  • Смеситель для кухни Dorff Comfort D8000000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
5 990 руб.  6 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 456087
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
28.5
Страна бренда
Германия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
215
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х5
Вес, г.
700

Описание товара Смеситель для кухни Dorff Comfort D8000000

Материал изготовления корпуса - пластик, гибкая подводка. Способ монтажа - настольный



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Dorff Comfort D8000000




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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
28.5
Страна бренда
Германия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
215
Развернуть
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - пластик, гибкая подводка. Способ монтажа - настольный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
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