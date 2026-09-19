Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
25
Высота подхвата, мм
240
Высота подъема, мм
375
Рабочий ход, мм
130
Диаметр опоры, мм
53
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 449745
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
25
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
240
Высота подъема, мм
375
Рабочий ход, мм
130
Диаметр опоры, мм
53
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х19
Вес, кг.
13.1
Описание товара Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733)
Бутылочный домкрат MATRIX MASTER 50733 прост в использовании и не нуждается в обслуживании. Широкое опорное основание обеспечивает устойчивость и исключает вероятность утопания в грунте. Инструмент используется в автосервисах и мастерских для поднятия автомобиля при ремонте или смене колес. На подставной пяте есть рифление для прочной фиксации груза.
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Теги товара: Гидравлические бутылочные
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Бренд
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
25
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
240
Высота подъема, мм
375
Рабочий ход, мм
130
Диаметр опоры, мм
53
Страна производитель
Китай
Бутылочный домкрат MATRIX MASTER 50733 прост в использовании и не нуждается в обслуживании. Широкое опорное основание обеспечивает устойчивость и исключает вероятность утопания в грунте. Инструмент используется в автосервисах и мастерских для поднятия автомобиля при ремонте или смене колес. На подставной пяте есть рифление для прочной фиксации груза.
Смотрите также: Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
Смотрите также: Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
Домкрат Matrix Master бутылочный, 25 тонн (50733) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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