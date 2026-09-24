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Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels (51132) купить с доставкой в Москве
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Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels (51132)

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Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 1
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 2
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 3
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 4
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 5
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 6
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 7
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 8
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 9
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 10
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 11
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 12
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 13
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 14
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 15
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 16
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 17
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 18
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 19
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 20
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 21
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 22
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 23
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 24
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 25
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 26
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 27
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 28
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 29
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 30
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 31
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 32
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 33
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 34
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 35
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 36
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 37
Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
385
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 1
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 2
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 3
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 4
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 5
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 6
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 7
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 8
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 9
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 10
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 11
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 12
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 13
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 14
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 15
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 16
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 17
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 18
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 19
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 20
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 21
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 22
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 23
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 24
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 25
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 26
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 27
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 28
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 29
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 30
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 31
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 32
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 33
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 34
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 35
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 36
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 37
  • Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658222
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Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels (51132)
5 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
385
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х25х17
Вес, кг.
15.36

Описание товара Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels (51132)

Подкатной гидравлический домкрат Stels Safety Pin 51132 с фиксатором, с высотой подхвата 140 мм, поставляющийся в кейсе, позволяет поднимать грузы весом до 2.5 т на высоту 385 мм. Используется для обслуживания автомобилей со стандартным дорожным просветом. Домкрат подходит для самостоятельного обслуживания авто.

Отзывы о товаре Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels (51132)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
385
Страна производитель
Китай
Описание
Подкатной гидравлический домкрат Stels Safety Pin 51132 с фиксатором, с высотой подхвата 140 мм, поставляющийся в кейсе, позволяет поднимать грузы весом до 2.5 т на высоту 385 мм. Используется для обслуживания автомобилей со стандартным дорожным просветом. Домкрат подходит для самостоятельного обслуживания авто.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, 140-385 мм, в кейсе Stels (51132) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5640 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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