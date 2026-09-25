Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
10
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
430
Рабочий ход, мм
200
Диаметр опоры, мм
36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб.
В наличии
Код товара: 742845
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Загружаем...
5 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
10
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
430
Рабочий ход, мм
200
Диаметр опоры, мм
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х18
Вес, кг.
9.64
Описание товара Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119)
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический Stels 51119 используется для поднятия грузов весом до 10 т с небольшим рабочим усилием. Телескопический механизм обеспечивает увеличенную высоту подъема до 430 мм, а высота подхвата 170 мм оптимальна для авто с большим клиренсом. Домкрат можно использовать в гараже для самостоятельного ремонта автомобиля или для решения профессиональных задач в автосервисе.ПреимуществаКлапан безопасности не допускает поднятия грузов свыше заявленной нормы, такая защита предотвращает перегрузку и поломку домкрата.Прочность и долгий срок службы домкрата обеспечивается за счет стального основания и корпуса.Станина и корпус приварены — монолитное соединение повышает надежность конструкции.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 10 тонн, Гидравлические бутылочные
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Бренд
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
10
Материал корпуса
сталь
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
430
Рабочий ход, мм
200
Диаметр опоры, мм
36
Страна производитель
Китай
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический Stels 51119 используется для поднятия грузов весом до 10 т с небольшим рабочим усилием. Телескопический механизм обеспечивает увеличенную высоту подъема до 430 мм, а высота подхвата 170 мм оптимальна для авто с большим клиренсом. Домкрат можно использовать в гараже для самостоятельного ремонта автомобиля или для решения профессиональных задач в автосервисе.ПреимуществаКлапан безопасности не допускает поднятия грузов свыше заявленной нормы, такая защита предотвращает перегрузку и поломку домкрата.Прочность и долгий срок службы домкрата обеспечивается за счет стального основания и корпуса.Станина и корпус приварены — монолитное соединение повышает надежность конструкции.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 10 тонн, Гидравлические бутылочные
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 10 тонн, Гидравлические бутылочные
Домкрат гидравлический бутылочный телескопический, 10 т, H подъема 170-430 мм Stels (51119) – стоимость товара 5590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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