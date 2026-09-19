Чайник электрический Supra KES-2003N белый
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Supra KES-2003N белый
Продукция марки SUPRA, на протяжении долгого времени пользуется большой популярностью, достойна работать на благо каждой семьи, стоять в каждом доме, ведь ее могут себе позволить все, кто хочет стать обладателем качественной, надежной и доступной техники. Мы рады предложить вам электрический чайник SUPRA KES-2003N white выполненный, разработанный и изготовленный в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Инновационный электрический чайник с двухслойным корпусом Supra KES-2003N white это современный технологичный прибор в стильном корпусе белого цвета. Наружная часть электрочайника выполнена из нержавеющей стали, за счет чего чайник быстро закипает и долго держит тепло. Чайник имеет оптимальную мощность 1500 Вт и объем 2 л, достаточной для того, чтобы угостить чаем даже большую компанию друзей.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, черные, серые
Теги товара: 2 л, металлические, большие, без пластика внутри, белые
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, черные, серые
Теги товара: 2 л, металлические, большие, без пластика внутри, белые
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