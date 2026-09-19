Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбоксы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 433503
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Софтбоксы
Форма
куб
Габаритные размеры, см
40x40x40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х18х16
Вес, кг.
2.5
Описание товара Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой
Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой, предназначен для съемки небольших объектов, имеет размеры 40x40x40 см. Три светодиодные панели и рассеиватель помогут окружить ваш объект светом, заполнив тени за счет серебристого внутреннего покрытия. Панели излучают свет с цветовой температурой 5600K сбалансированной с дневным светом. Рейтинг CRI/TLCI 96/98 гарантирует высокую точность цветопередачи. Фотобокс имеет два проема съемки (передний и верхний).
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Софтбоксы
Форма
куб
Габаритные размеры, см
40x40x40
Страна производитель
Китай
Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой, предназначен для съемки небольших объектов, имеет размеры 40x40x40 см. Три светодиодные панели и рассеиватель помогут окружить ваш объект светом, заполнив тени за счет серебристого внутреннего покрытия. Панели излучают свет с цветовой температурой 5600K сбалансированной с дневным светом. Рейтинг CRI/TLCI 96/98 гарантирует высокую точность цветопередачи. Фотобокс имеет два проема съемки (передний и верхний).
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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