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Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки купить с доставкой в Москве
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Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки

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Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки - фото 1
Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки - фото 2
Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки - фото 3
Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки - фото 4
Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки - фото 5
Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки - фото 6
Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки - фото 7
Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки - фото 8
Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
с держателем для накамерной вспышки
  • Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки - фото 1
  • Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки - фото 2
  • Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки - фото 3
  • Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки - фото 4
  • Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки - фото 5
  • Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки - фото 6
  • Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки - фото 7
  • Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки - фото 8
  • Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314353
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Софтбокс
Форма
восьмиугольный
Байонет
с держателем для накамерной вспышки
Габаритные размеры, см
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х20х20
Вес, кг.
2

Описание товара Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки

Falcon Eyes StrobMaster 60 – быстроскладной октобокс диаметром 60 см и глубиной 38 см с конструкцией каркаса в виде зонта. Компактный софтбокс весит менее 1 кг, раскладывается и собирается за минуту и подходит для использования на выездных фотосессиях. Во время съемки вспышка, соединенная с софтбоксом, удерживается в руке, а телескопический держатель с прорезиненной ручкой позволит удлинить рукоятку на 0,5–1,25 м.

Отзывы о товаре Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Софтбокс
Форма
восьмиугольный
Байонет
с держателем для накамерной вспышки
Габаритные размеры, см
60
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes StrobMaster 60 – быстроскладной октобокс диаметром 60 см и глубиной 38 см с конструкцией каркаса в виде зонта. Компактный софтбокс весит менее 1 кг, раскладывается и собирается за минуту и подходит для использования на выездных фотосессиях. Во время съемки вспышка, соединенная с софтбоксом, удерживается в руке, а телескопический держатель с прорезиненной ручкой позволит удлинить рукоятку на 0,5–1,25 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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