Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
с держателем для накамерной вспышки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 314353
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
восьмиугольный
Байонет
с держателем для накамерной вспышки
Габаритные размеры, см
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х20х20
Вес, кг.
2
Описание товара Софтбокс Falcon Eyes StrobMaster 60 с держателем для накамерной вспышки
Falcon Eyes StrobMaster 60 – быстроскладной октобокс диаметром 60 см и глубиной 38 см с конструкцией каркаса в виде зонта. Компактный софтбокс весит менее 1 кг, раскладывается и собирается за минуту и подходит для использования на выездных фотосессиях. Во время съемки вспышка, соединенная с софтбоксом, удерживается в руке, а телескопический держатель с прорезиненной ручкой позволит удлинить рукоятку на 0,5–1,25 м.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
восьмиугольный
Байонет
с держателем для накамерной вспышки
Габаритные размеры, см
60
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes StrobMaster 60 – быстроскладной октобокс диаметром 60 см и глубиной 38 см с конструкцией каркаса в виде зонта. Компактный софтбокс весит менее 1 кг, раскладывается и собирается за минуту и подходит для использования на выездных фотосессиях. Во время съемки вспышка, соединенная с софтбоксом, удерживается в руке, а телескопический держатель с прорезиненной ручкой позволит удлинить рукоятку на 0,5–1,25 м.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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