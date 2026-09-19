Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2)
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Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
Bowens
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 363121
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадрат
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х14
Вес, кг.
1.8
Описание товара Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2)
Софтбокс Godox SGGV8080 (80х80 см) разработан специально для использования с накамерными и компактными студийными вспышками, и предназначен, в первую очередь, для фотографов, работающих на выезде. Комплект состоит из софтбокса, тканевых сот и металлического кронштейна-адаптера S2, укладывается в прочную компактную сумку размером 28х23х14 см.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадрат
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
80
Страна производитель
Китай
Софтбокс Godox SGGV8080 (80х80 см) разработан специально для использования с накамерными и компактными студийными вспышками, и предназначен, в первую очередь, для фотографов, работающих на выезде. Комплект состоит из софтбокса, тканевых сот и металлического кронштейна-адаптера S2, укладывается в прочную компактную сумку размером 28х23х14 см.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Софтбокс Godox SGGV8080 для накамерных вспышек (с сотами и адаптером S2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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