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Октобокс Godox SB-UFW95 быстроскладной с сотами купить с доставкой в Москве
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Октобокс Godox SB-UFW95 быстроскладной с сотами

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Октобокс Godox SB-UFW95 быстроскладной с сотами - фото 1
Октобокс Godox SB-UFW95 быстроскладной с сотами - фото 2
Октобокс Godox SB-UFW95 быстроскладной с сотами - фото 3
Октобокс Godox SB-UFW95 быстроскладной с сотами - фото 4
Октобокс Godox SB-UFW95 быстроскладной с сотами - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбоксы
Байонет
Bowens
  • Октобокс Godox SB-UFW95 быстроскладной с сотами - фото 1
  • Октобокс Godox SB-UFW95 быстроскладной с сотами - фото 2
  • Октобокс Godox SB-UFW95 быстроскладной с сотами - фото 3
  • Октобокс Godox SB-UFW95 быстроскладной с сотами - фото 4
  • Октобокс Godox SB-UFW95 быстроскладной с сотами - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 433520
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбоксы
Форма
Круглая
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х21х17
Вес, кг.
1.7

Описание товара Октобокс Godox SB-UFW95 быстроскладной с сотами

Восьмиугольную насадку — октобокс — предпочитают использовать в портретной и предметной съемке, когда важна естественная (круглая) форма светового пучка и блика. Сборка конструкции интуитивно понятна и не требует много времени. Установка на студийный свет происходит через байонетное соединение: литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens.

Отзывы о товаре Октобокс Godox SB-UFW95 быстроскладной с сотами




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбоксы
Форма
Круглая
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
95
Страна производитель
Китай
Описание
Восьмиугольную насадку — октобокс — предпочитают использовать в портретной и предметной съемке, когда важна естественная (круглая) форма светового пучка и блика. Сборка конструкции интуитивно понятна и не требует много времени. Установка на студийный свет происходит через байонетное соединение: литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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