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Фотобокс Falcon Eyes Macro Studio 70 LED купить с доставкой в Москве
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Фотобокс Falcon Eyes Macro Studio 70 LED

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Фотобокс Falcon Eyes Macro Studio 70 LED - фото 1
Фотобокс Falcon Eyes Macro Studio 70 LED - фото 2
Фотобокс Falcon Eyes Macro Studio 70 LED - фото 3
Фотобокс Falcon Eyes Macro Studio 70 LED - фото 4
Фотобокс Falcon Eyes Macro Studio 70 LED - фото 5
Фотобокс Falcon Eyes Macro Studio 70 LED - фото 6
Фотобокс Falcon Eyes Macro Studio 70 LED - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобокс
  • Фотобокс Falcon Eyes Macro Studio 70 LED - фото 1
  • Фотобокс Falcon Eyes Macro Studio 70 LED - фото 2
  • Фотобокс Falcon Eyes Macro Studio 70 LED - фото 3
  • Фотобокс Falcon Eyes Macro Studio 70 LED - фото 4
  • Фотобокс Falcon Eyes Macro Studio 70 LED - фото 5
  • Фотобокс Falcon Eyes Macro Studio 70 LED - фото 6
  • Фотобокс Falcon Eyes Macro Studio 70 LED - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294566
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фотобокс
Форма
квадрат
Габаритные размеры, см
74х73х72
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х17х15
Вес, кг.
4.5

Описание товара Фотобокс Falcon Eyes Macro Studio 70 LED

Falcon Eyes Macro Studio 70 LED – легкий, компактный в сложенном виде фотобокс для предметной съемки в стационарной студии или на выезде. Позволяет снимать объекты – украшения, обувь, гаджеты с минимальной постобработкой фотографий или даже без нее. Основой фотобокса служит тент, который натягивается на жесткий сборный каркас из трубок, соединенных между собой пластиковыми уголками. Объект, помещенный в фотобокс, освещается равномерно благодаря серебристой светоотражающей ткани тента и источникам света в самом фотобоксе. Освещение с цветовой температурой 5600 (±200) К обеспечивают 288 светодиодов: 4 планки по 72 источника крепятся к каркасу фотобокса фиксаторами.

Отзывы о товаре Фотобокс Falcon Eyes Macro Studio 70 LED




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фотобокс
Форма
квадрат
Габаритные размеры, см
74х73х72
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes Macro Studio 70 LED – легкий, компактный в сложенном виде фотобокс для предметной съемки в стационарной студии или на выезде. Позволяет снимать объекты – украшения, обувь, гаджеты с минимальной постобработкой фотографий или даже без нее. Основой фотобокса служит тент, который натягивается на жесткий сборный каркас из трубок, соединенных между собой пластиковыми уголками. Объект, помещенный в фотобокс, освещается равномерно благодаря серебристой светоотражающей ткани тента и источникам света в самом фотобоксе. Освещение с цветовой температурой 5600 (±200) К обеспечивают 288 светодиодов: 4 планки по 72 источника крепятся к каркасу фотобокса фиксаторами.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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