VoIP-телефон Yealink W59R черный

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 425935
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Yealink W59R — это профессиональная трубка, выполненная в ударопрочном, пыле- и влагозащищенном корпусе, которая предназначена для использования с такими базовыми станциями Yealink, как W60B и W80B. Модель W59R сертифицирована по степени защиты IP67. Первая цифра 6 в этой аббревиатуре означает пыленепроницаемость, вторая цифра 7 - влагозащиту, подразумевающее кратковременное (не более 30 минут) погружение на глубину до 1 метра. Кроме того, прорезиненный корпус устройства допускает его падение с высоты до 2.5 метров без последствий. Все это делает Yealink W59R идеальным выбором для использования в таких сложных средах, как производства, склады, SPA-зоны, уличные территории.
Yealink W59R — это профессиональная трубка, выполненная в ударопрочном, пыле- и влагозащищенном корпусе, которая предназначена для использования с такими базовыми станциями Yealink, как W60B и W80B. Модель W59R сертифицирована по степени защиты IP67. Первая цифра 6 в этой аббревиатуре означает пыленепроницаемость, вторая цифра 7 - влагозащиту, подразумевающее кратковременное (не более 30 минут) погружение на глубину до 1 метра. Кроме того, прорезиненный корпус устройства допускает его падение с высоты до 2.5 метров без последствий. Все это делает Yealink W59R идеальным выбором для использования в таких сложных средах, как производства, склады, SPA-зоны, уличные территории.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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