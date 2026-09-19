Top.Mail.Ru
VoIP-телефон Yealink W59R черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

VoIP-телефон Yealink W59R черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
VoIP-телефон Yealink W59R черный - фото 1
VoIP-телефон Yealink W59R черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
  • VoIP-телефон Yealink W59R черный - фото 1
  • VoIP-телефон Yealink W59R черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 425935
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Yealink
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х7
Вес, г.
535

Описание товара VoIP-телефон Yealink W59R черный

Yealink W59R — это профессиональная трубка, выполненная в ударопрочном, пыле- и влагозащищенном корпусе, которая предназначена для использования с такими базовыми станциями Yealink, как W60B и W80B. Модель W59R сертифицирована по степени защиты IP67. Первая цифра 6 в этой аббревиатуре означает пыленепроницаемость, вторая цифра 7 - влагозащиту, подразумевающее кратковременное (не более 30 минут) погружение на глубину до 1 метра. Кроме того, прорезиненный корпус устройства допускает его падение с высоты до 2.5 метров без последствий. Все это делает Yealink W59R идеальным выбором для использования в таких сложных средах, как производства, склады, SPA-зоны, уличные территории.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Yealink W59R черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Yealink
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Yealink W59R — это профессиональная трубка, выполненная в ударопрочном, пыле- и влагозащищенном корпусе, которая предназначена для использования с такими базовыми станциями Yealink, как W60B и W80B. Модель W59R сертифицирована по степени защиты IP67. Первая цифра 6 в этой аббревиатуре означает пыленепроницаемость, вторая цифра 7 - влагозащиту, подразумевающее кратковременное (не более 30 минут) погружение на глубину до 1 метра. Кроме того, прорезиненный корпус устройства допускает его падение с высоты до 2.5 метров без последствий. Все это делает Yealink W59R идеальным выбором для использования в таких сложных средах, как производства, склады, SPA-зоны, уличные территории.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


VoIP-телефон Yealink W59R черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...