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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
Световые эффекты
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
650 руб.
1 224
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 424046
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Описание товара Карапуз Весна 2 мальчик (кукла пластмассовая),20 см
Карапуз Весна 2 - это очаровательный малыш с милым личиком и пухленькими щёчками. Куклу так и хочется взять на ручки и позаботиться о ней. В комплект одежды входит: трикотажная безрукавая футболка, штанишки и шапочка. Игровые возможности куклы: благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции эту куклу легко и удобно брать на ручки, сажать, укладывать спать, переодевать. Карапуза можно купать, так как у него вставные незакрывающиеся глазки, рельефный кукольный паричок и нет звукового устройства. Эта кукла разнообразить увлекательный игровой процесс, в результате которого развивается творческое воображение и мелкая моторика ребенка. Высота 20 см. Тело куклы пропорционально и гармонично, полностью выполнено из эластичного приятного на ощупь винила. Карапуз 2 соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Карапуз Весна 2 - это очаровательный малыш с милым личиком и пухленькими щёчками. Куклу так и хочется взять на ручки и позаботиться о ней. В комплект одежды входит: трикотажная безрукавая футболка, штанишки и шапочка. Игровые возможности куклы: благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции эту куклу легко и удобно брать на ручки, сажать, укладывать спать, переодевать. Карапуза можно купать, так как у него вставные незакрывающиеся глазки, рельефный кукольный паричок и нет звукового устройства. Эта кукла разнообразить увлекательный игровой процесс, в результате которого развивается творческое воображение и мелкая моторика ребенка. Высота 20 см. Тело куклы пропорционально и гармонично, полностью выполнено из эластичного приятного на ощупь винила. Карапуз 2 соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Карапуз Весна 2 мальчик (кукла пластмассовая),20 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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