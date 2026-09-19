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Шредер Gladwork iShred 16CD Effect купить с доставкой в Москве
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Шредер Gladwork iShred 16CD Effect

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Шредер Gladwork iShred 16CD Effect
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420608
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Характеристики

Бренд
Gladwork
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автостарт
да
Емкость корзины
26
Класс секретности
уровень 3
Одновременно листов, до
16
Тип резки
фрагменты
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
6.7

Описание товара Шредер Gladwork iShred 16CD Effect

Шредер Gladwork iShred 16CD Effect

Отзывы о товаре Шредер Gladwork iShred 16CD Effect




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Gladwork
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автостарт
да
Емкость корзины
26
Класс секретности
уровень 3
Одновременно листов, до
16
Тип резки
фрагменты
Уровень секретности по DIN 66399
P-4
Страна производитель
Китай
Описание
Шредер Gladwork iShred 16CD Effect
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шредер Gladwork iShred 16CD Effect - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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