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Чехол DF для Poco M3 Blue poFlip-03 купить с доставкой в Москве
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Чехол DF для Poco M3 Blue poFlip-03

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Чехол DF для Poco M3 Blue poFlip-03
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
Poco M3
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 416786
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Характеристики

Бренд
DF
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
Poco M3
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол DF для Poco M3 Blue poFlip-03

Качественная защита при легком использовании смартфона. Чехол изготавливается из высококачественных материалов, что гарантирует длительный срок службы и хорошую устойчивость к износу. Внутренняя вставка из TPU обладает амортизационными свойствами, что позволит сохранить телефон при несильных падениях. Передняя крышка из эко-кожи предохранит экран мобильного телефона. Магнитный фиксатор удерживает чехол в закрытом состоянии. Материал - искусственная кожа и термопластичный полиуретан.

Отзывы о товаре Чехол DF для Poco M3 Blue poFlip-03




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Характеристики
Бренд
DF
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
Poco M3
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Качественная защита при легком использовании смартфона. Чехол изготавливается из высококачественных материалов, что гарантирует длительный срок службы и хорошую устойчивость к износу. Внутренняя вставка из TPU обладает амортизационными свойствами, что позволит сохранить телефон при несильных падениях. Передняя крышка из эко-кожи предохранит экран мобильного телефона. Магнитный фиксатор удерживает чехол в закрытом состоянии. Материал - искусственная кожа и термопластичный полиуретан.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол DF для Poco M3 Blue poFlip-03 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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