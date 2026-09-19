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Накладка Deppa Liquid Silicone Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, фиолетовый, картон купить с доставкой в Москве
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Накладка Deppa Liquid Silicone Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, фиолетовый, картон

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Накладка Deppa Liquid Silicone Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, фиолетовый, картон - фото 1
Накладка Deppa Liquid Silicone Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, фиолетовый, картон - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
  • Накладка Deppa Liquid Silicone Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, фиолетовый, картон - фото 1
  • Накладка Deppa Liquid Silicone Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, фиолетовый, картон - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459203
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Характеристики

Бренд
DEPPA
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Накладка Deppa Liquid Silicone Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, фиолетовый, картон

Подкладка из бархатистой микрофибры. Защищает поверхность от царапин при попадании пыли. Покрытие Liquid Silicone. Гладкая, мягкая поверхность приятная на ощупь и имеет противоскользящий эффект. Жесткий каркас. Твердый поликарбонат надежно защищает смартфон от механических повреждений. Камера и дисплей в безопасности. Приподнятый край чехла над дисплеем и задней камерой обеспечивает отсутствие царапин при контакте с поверхностью. Защитное покрытие Anti-dust. Дополнительный полимерный слой минимизирует оседание пыли и грязи на поверхности и дольше сохраняет аккуратный внешний вид.

Отзывы о товаре Накладка Deppa Liquid Silicone Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, фиолетовый, картон




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Характеристики
Бренд
DEPPA
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
Подкладка из бархатистой микрофибры. Защищает поверхность от царапин при попадании пыли. Покрытие Liquid Silicone. Гладкая, мягкая поверхность приятная на ощупь и имеет противоскользящий эффект. Жесткий каркас. Твердый поликарбонат надежно защищает смартфон от механических повреждений. Камера и дисплей в безопасности. Приподнятый край чехла над дисплеем и задней камерой обеспечивает отсутствие царапин при контакте с поверхностью. Защитное покрытие Anti-dust. Дополнительный полимерный слой минимизирует оседание пыли и грязи на поверхности и дольше сохраняет аккуратный внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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