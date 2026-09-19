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Плитка электрическая Blackton Bt HP113W White купить с доставкой в Москве
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Плитка электрическая Blackton Bt HP113W White

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Плитка электрическая Blackton Bt HP113W White - фото 1
Плитка электрическая Blackton Bt HP113W White - фото 2
Плитка электрическая Blackton Bt HP113W White - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитка электрическая
  • Плитка электрическая Blackton Bt HP113W White - фото 1
  • Плитка электрическая Blackton Bt HP113W White - фото 2
  • Плитка электрическая Blackton Bt HP113W White - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 415780
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Плитка электрическая
Размеры в упаковке, см
27х25х7
Вес, кг.
1.25

Описание товара Плитка электрическая Blackton Bt HP113W White

Компактная электрическая плитка – это отличное решение для дачи или квартиры, где еще не закончен ремонт.

Отзывы о товаре Плитка электрическая Blackton Bt HP113W White




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Плитка электрическая
Описание
Компактная электрическая плитка – это отличное решение для дачи или квартиры, где еще не закончен ремонт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плитка электрическая Blackton Bt HP113W White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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