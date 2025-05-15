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Коммутатор D-Link DES-1008C/B1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DES-1008C/B1A

20 Отзывы
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Коммутатор D-Link DES-1008C/B1A - фото 1
Коммутатор D-Link DES-1008C/B1A - фото 2
Коммутатор D-Link DES-1008C/B1A - фото 3
Коммутатор D-Link DES-1008C/B1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
  • Коммутатор D-Link DES-1008C/B1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DES-1008C/B1A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DES-1008C/B1A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DES-1008C/B1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
800 руб.  1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407726
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
автоопределение MDI/MDIX
Порты
8 портов 10/100Base-TX
Габаритные размеры, мм
133 x 21 x 54
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
2048
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
200

Описание товара Коммутатор D-Link DES-1008C/B1A

Неуправляемый коммутатор DES-1008C с 8 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор поддерживает функцию Plug-and-play, которая обеспечивает простую установку, и предоставляет широкую полосу пропускания.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DES-1008C/B1A

Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная вещь, работает полгода без нареканий. Возможность крепежа отсутствует. Скотч в помощь.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично упакован, работает, как и должен работать.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает уже больше месяца. Качественный. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Павел Р.

Достоинства:


Комментарий:
Маленький, в слаботочный щит самое оно.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Ялочков Валерий

Достоинства:


Комментарий:
D-Link! Миниатюрное устройство
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Норм, маленький, аккуратный, работает.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
Старый-добрый Д-Линк, всё отлично!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень маленький и компактный, привезли быстро, в работе пока не пробовала, но думаю он справиться со своей задачей
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Виталий В.

Достоинства:


Комментарий:
Проверенный производитель! Доставка быстро!
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2024
Evgeny Z.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный свич! Подключил, работает, компактный, 8 портов, все ок. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2024
Руслан Б.

Достоинства:


Комментарий:
Не первый год полностью качество
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Взял уже два. Понадобится и третий возьму.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2023
евгений с.

Достоинства:


Комментарий:
сразу в работу, всё сразу заработало
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2023
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
включил и все работает без всяких настроек
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2023
вадим ш.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, работает без сбоев, уже 3 мес
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2023
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не использовал. На вид погрешностей нет.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2023
Георгий Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший коммутатор , по своей работе пользуюсь данной моделью , " рабочая лошадка " ! Рекомендую .
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2023
Игорь В.

Достоинства:


Комментарий:
Качественное изделие, комплектация с блоком питания немного удивила...хорошо сделано) Но использовал самодельный шнурок, запитав свитч от усб порта другого устройства. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2023
Вадим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Брал несколько раз. Всё устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2023
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию. Проблем не возникало.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
автоопределение MDI/MDIX
Порты
8 портов 10/100Base-TX
Габаритные размеры, мм
133 x 21 x 54
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
2048
Страна производитель
Китай
Описание
Неуправляемый коммутатор DES-1008C с 8 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор поддерживает функцию Plug-and-play, которая обеспечивает простую установку, и предоставляет широкую полосу пропускания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная вещь, работает полгода без нареканий. Возможность крепежа отсутствует. Скотч в помощь.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично упакован, работает, как и должен работать.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает уже больше месяца. Качественный. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Павел Р.

Достоинства:


Комментарий:
Маленький, в слаботочный щит самое оно.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Ялочков Валерий

Достоинства:


Комментарий:
D-Link! Миниатюрное устройство
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Норм, маленький, аккуратный, работает.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
Старый-добрый Д-Линк, всё отлично!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень маленький и компактный, привезли быстро, в работе пока не пробовала, но думаю он справиться со своей задачей
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Виталий В.

Достоинства:


Комментарий:
Проверенный производитель! Доставка быстро!
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2024
Evgeny Z.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный свич! Подключил, работает, компактный, 8 портов, все ок. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2024
Руслан Б.

Достоинства:


Комментарий:
Не первый год полностью качество
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Взял уже два. Понадобится и третий возьму.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2023
евгений с.

Достоинства:


Комментарий:
сразу в работу, всё сразу заработало
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2023
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
включил и все работает без всяких настроек
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2023
вадим ш.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, работает без сбоев, уже 3 мес
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2023
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не использовал. На вид погрешностей нет.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2023
Георгий Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший коммутатор , по своей работе пользуюсь данной моделью , " рабочая лошадка " ! Рекомендую .
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2023
Игорь В.

Достоинства:


Комментарий:
Качественное изделие, комплектация с блоком питания немного удивила...хорошо сделано) Но использовал самодельный шнурок, запитав свитч от усб порта другого устройства. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2023
Вадим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Брал несколько раз. Всё устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2023
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию. Проблем не возникало.


Коммутатор D-Link DES-1008C/B1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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