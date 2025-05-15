Коммутатор D-Link DES-1008C/B1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%800 руб. 1 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 407726
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
автоопределение MDI/MDIX
Порты
8 портов 10/100Base-TX
Габаритные размеры, мм
133 x 21 x 54
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
2048
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
200
Описание товара Коммутатор D-Link DES-1008C/B1A
Неуправляемый коммутатор DES-1008C с 8 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор поддерживает функцию Plug-and-play, которая обеспечивает простую установку, и предоставляет широкую полосу пропускания.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S1000-5T
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитКоммутатор Netis ST108D
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитКоммутатор ORIGO OS1108/A1A
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитКоммутатор D-Link DES-1005C/C2A
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитКоммутатор Tenda TEF1005D
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитКоммутатор TP-Link LS1005 5 ports
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитКоммутатор D-Link DES-1008C/C1A
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитКоммутатор NEOMAX NMS-108P-1000-P
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитКоммутатор Mercusys MS105G
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитКоммутатор TP-LINK TL-SF1008D
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитКоммутатор NEOMAX NMS-108P-1000-S
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S1000-8T
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
автоопределение MDI/MDIX
Порты
8 портов 10/100Base-TX
Габаритные размеры, мм
133 x 21 x 54
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
2048
Страна производитель
Китай
Неуправляемый коммутатор DES-1008C с 8 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор поддерживает функцию Plug-and-play, которая обеспечивает простую установку, и предоставляет широкую полосу пропускания.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Достоинства:
Комментарий:
Качественная вещь, работает полгода без нареканий. Возможность крепежа отсутствует. Скотч в помощь.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично упакован, работает, как и должен работать.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает уже больше месяца. Качественный. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Маленький, в слаботочный щит самое оно.
Достоинства:
Комментарий:
D-Link! Миниатюрное устройство
Достоинства:
Комментарий:
Норм, маленький, аккуратный, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Старый-добрый Д-Линк, всё отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Очень маленький и компактный, привезли быстро, в работе пока не пробовала, но думаю он справиться со своей задачей
Достоинства:
Комментарий:
Проверенный производитель! Доставка быстро!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный свич! Подключил, работает, компактный, 8 портов, все ок. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Не первый год полностью качество
Достоинства:
Комментарий:
Взял уже два. Понадобится и третий возьму.
Достоинства:
Комментарий:
сразу в работу, всё сразу заработало
Достоинства:
Комментарий:
включил и все работает без всяких настроек
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, работает без сбоев, уже 3 мес
Достоинства:
Комментарий:
Пока не использовал. На вид погрешностей нет.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший коммутатор , по своей работе пользуюсь данной моделью , " рабочая лошадка " ! Рекомендую .
Достоинства:
Комментарий:
Качественное изделие, комплектация с блоком питания немного удивила...хорошо сделано) Но использовал самодельный шнурок, запитав свитч от усб порта другого устройства. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Брал несколько раз. Всё устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Проблем не возникало.
Коммутатор D-Link DES-1008C/B1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DES-1008C/B1A
Достоинства:
Комментарий:
Качественная вещь, работает полгода без нареканий. Возможность крепежа отсутствует. Скотч в помощь.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично упакован, работает, как и должен работать.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает уже больше месяца. Качественный. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Маленький, в слаботочный щит самое оно.
Достоинства:
Комментарий:
D-Link! Миниатюрное устройство
Достоинства:
Комментарий:
Норм, маленький, аккуратный, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Старый-добрый Д-Линк, всё отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Очень маленький и компактный, привезли быстро, в работе пока не пробовала, но думаю он справиться со своей задачей
Достоинства:
Комментарий:
Проверенный производитель! Доставка быстро!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный свич! Подключил, работает, компактный, 8 портов, все ок. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Не первый год полностью качество
Достоинства:
Комментарий:
Взял уже два. Понадобится и третий возьму.
Достоинства:
Комментарий:
сразу в работу, всё сразу заработало
Достоинства:
Комментарий:
включил и все работает без всяких настроек
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, работает без сбоев, уже 3 мес
Достоинства:
Комментарий:
Пока не использовал. На вид погрешностей нет.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший коммутатор , по своей работе пользуюсь данной моделью , " рабочая лошадка " ! Рекомендую .
Достоинства:
Комментарий:
Качественное изделие, комплектация с блоком питания немного удивила...хорошо сделано) Но использовал самодельный шнурок, запитав свитч от усб порта другого устройства. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Брал несколько раз. Всё устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Проблем не возникало.