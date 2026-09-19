Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 2933MHz (KVR29S21S8/16)

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти Kingston станет идеальным выбором для базового апгрейда системы или сборки недорогого, но отзывчивого офисного или домашнего ПК. С объёмом 16 ГБ она с запасом покроет потребности в работе с документами, веб-серфинге с десятками вкладок и нетребовательных мультимедийных задачах. Для современных игр и профессиональных приложений, активно использующих ресурсы, стоит рассматривать двухканальные комплекты большей ёмкости и скорости.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, что обеспечивает совместимость с широким спектром современных настольных платформ Intel и AMD. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для обычных системных плат настольных компьютеров. Важно помнить, что этот тип памяти физически и электрически несовместим со слотами для более старых поколений DDR3 или новых DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться в поддержке именно DDR4 вашей материнской платой.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является солидной ёмкостью для большинства повседневных задач. Рабочая частота 2933 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность, заметно повышая общую отзывчивость системы по сравнению с базовыми модулями на 2133 или 2400 МГц. В офисных приложениях и браузерах прирост будет ощутим, однако для максимальной производительности в играх и тяжёлых приложениях рекомендуется использовать два таких модуля в двухканальном режиме.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует низкое энергопотребление и нагрев. Для активации заявленной частоты 2933 МГц, которая часто является режимом разгона сверх базовой частоты контроллера памяти процессора, потребуется включить профиль XMP в BIOS материнской платы. Без активации XMP память, скорее всего, будет работать на более низкой, стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством материнских плат для процессоров Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающих стандарт DDR4. Однако перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на частоте 2933 МГц. На некоторых бюджетных платформах или со старыми версиями BIOS максимальная поддерживаемая частота может быть ограничена.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти Kingston выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без радиатора. Это оптимальное решение для систем, где важна совместимость с массивными процессорными кулерами, или для корпусов с ограниченным пространством. Отсутствие радиатора не является проблемой, так как модуль работает на штатном напряжении и не предназначен для экстремального разгона, поэтому его температурный режим будет в норме даже при постоянной нагрузке.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для раскрытия потенциала современных процессоров и значительного повышения производительности за счёт удвоения пропускной способности рекомендуется установка двух идентичных модулей в двухканальном режиме. При покупке второй такой же планки важно устанавливать их в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом, что позволит активировать двухканальный режим работы.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевой момент - это необходимость активации профиля XMP в BIOS для достижения заявленной частоты 2933 МГц. Для сборки с нуля или апгрейда на базе одного модуля эта память - отличный бюджетный вариант с хорошим объёмом. Если ваша цель - игровая система или рабочая станция, стоит сразу рассматривать покупку комплекта из двух модулей для двухканального режима. Также помните, что смешивать эту планку с модулями других частот или таймингов не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе системы.