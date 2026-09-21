Описание товара Память оперативная Kingston 8GB 3600MT/s DDR4 KF436C16RB2A/8 CL16 DIMM FURY Renegade RGB

Для кого и под какие задачи

Этот модуль отлично подойдёт для пользователей, которые собирают или модернизируют игровой компьютер или производительную рабочую станцию для творческих задач. Частота 3600 МГц в сочетании с невысокими таймингами обеспечивает заметный прирост производительности в современных играх, особенно на платформах AMD Ryzen, а также ускоряет работу в требовательных приложениях для монтажа видео и обработки изображений. Для офисной многозадачности и работы с документами объёма 8 ГБ может быть достаточно, но для игр и ресурсоёмких программ рекомендуется использовать этот модуль в составе двухканального комплекта из двух планок, чтобы получить 16 ГБ - оптимальный объём на сегодня.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который является актуальным для большинства современных настольных систем. Это поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3, но при этом не совместимо с ним физически и электрически. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат стационарных компьютеров и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 8 гигабайт, что является распространённым решением для построения сбалансированных конфигураций. Заявленная эффективная частота работы составляет 3600 мегагерц, что значительно выше базовой для DDR4 и напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх это может выражаться в повышении минимального FPS и снижении просадок, а в рабочих приложениях - в более быстрой загрузке и обработке проектов за счёт увеличенной пропускной способности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой параметр латентности - тайминг CL16 - указывает на хороший баланс между высокой частотой и низкими задержками. В паре с частотой 3600 МГц это обеспечивает отзывчивость системы. Для работы на указанных параметрах модуль использует профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты, таймингов и напряжения в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона. Рабочее напряжение при активации XMP составляет 1.35 В.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающими стандарт DDR4 и профиль XMP. Особенно хорошо такая память раскрывает потенциал процессоров AMD Ryzen серий 3000, 5000 и новее, архитектура которых чувствительна к скорости оперативной памяти. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4 и в спецификациях поддерживает частоту 3600 МГц или близкую к ней, иначе память может работать на более низкой, стандартной частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена алюминиевым радиатором из серии FURY Renegade, который не только эффективно отводит тепло при интенсивной работе на высоких частотах, но и служит элементом дизайна. Верхняя часть радиатора имеет адресуемую RGB-подсветку, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов системы через фирменное ПО Kingston Fury или утилиты производителей материнских плат, такие как ASUS Aura Sync или MSI Mystic Light. Высота модуля с радиатором стандартна и редко конфликтует с крупными процессорными кулерами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Поэтому для игровых и рабочих систем рекомендуется изначально приобретать готовый комплект из двух планок или докупать второй абсолютно такой же модуль для достижения максимальной производительности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это необходимость материнской платы с поддержкой профиля XMP для выхода на заявленные 3600 МГц. На платах с базовыми чипсетами память может запуститься только на стандартной частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Также стоит помнить о физической несовместимости DDR4 с предыдущими поколениями. Этот модуль - отличный выбор для геймера или энтузиаста, собирающего яркую систему с подсветкой, но если ваша цель - простое увеличение объёма в офисном ПК, можно рассмотреть более доступные варианты с меньшей частотой и без RGB.