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Soundgarden - Louder Than Love (0602547924452) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Soundgarden - Louder Than Love (0602547924452) виниловая пластинка

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Soundgarden - Louder Than Love (0602547924452) виниловая пластинка - фото 1
Soundgarden - Louder Than Love (0602547924452) виниловая пластинка - фото 2
Soundgarden - Louder Than Love (0602547924452) виниловая пластинка - фото 3
Soundgarden - Louder Than Love (0602547924452) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Soundgarden
Альбом (сингл)
Louder Than Love
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Soundgarden - Louder Than Love (0602547924452) виниловая пластинка - фото 1
  • Soundgarden - Louder Than Love (0602547924452) виниловая пластинка - фото 2
  • Soundgarden - Louder Than Love (0602547924452) виниловая пластинка - фото 3
  • Soundgarden - Louder Than Love (0602547924452) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403125
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547924452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Soundgarden
Альбом (сингл)
Louder Than Love
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ugly Truth, Hands All Over, Gun, Power Trip, Get On The Snake Full On Kevins Mom, Loud Love, I Awake, No Wrong No Right, Uncovered, Big Dumb Sex, Full On (Reprise)
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Soundgarden - Louder Than Love (0602547924452) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание второго студийного альбома американской рок-группы Soundgarden, оригинал был выпущен в 1989 году на лейбле A&M Records. Записывая этот диск группа сделала шаг в сторону более бескомпромиссного гранжевого саунда с многочисленными «металлическими элементами», многие композиции имеют необычные для того времени сигнатуры. Louder Than Love стал первым диском группы, который попал в чарт Billboard 200.

Отзывы о товаре Soundgarden - Louder Than Love (0602547924452) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547924452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Soundgarden
Альбом (сингл)
Louder Than Love
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ugly Truth, Hands All Over, Gun, Power Trip, Get On The Snake Full On Kevins Mom, Loud Love, I Awake, No Wrong No Right, Uncovered, Big Dumb Sex, Full On (Reprise)
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ремастированное переиздание второго студийного альбома американской рок-группы Soundgarden, оригинал был выпущен в 1989 году на лейбле A&M Records. Записывая этот диск группа сделала шаг в сторону более бескомпромиссного гранжевого саунда с многочисленными «металлическими элементами», многие композиции имеют необычные для того времени сигнатуры. Louder Than Love стал первым диском группы, который попал в чарт Billboard 200.
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