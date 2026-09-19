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Набор "Военная техника"в коробке В наборе:машина,солдат,укрепление,аксессуары 1828-124С купить с доставкой в Москве
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Набор "Военная техника"в коробке В наборе:машина,солдат,укрепление,аксессуары 1828-124С

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Набор &quot;Военная техника&quot;в коробке В наборе:машина,солдат,укрепление,аксессуары 1828-124С
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%
600 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399154
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
машина, солдат, укрепление, аксессуары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х30х10
Вес, г.
700

Описание товара Набор "Военная техника"в коробке В наборе:машина,солдат,укрепление,аксессуары 1828-124С

Этот игровой набор поможет разыграть множество игровых сюжетов., Поможет развить логическое мышление, мелкую моторику и воображение.

Отзывы о товаре Набор "Военная техника"в коробке В наборе:машина,солдат,укрепление,аксессуары 1828-124С




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
машина, солдат, укрепление, аксессуары
Страна производитель
Китай
Описание
Этот игровой набор поможет разыграть множество игровых сюжетов., Поможет развить логическое мышление, мелкую моторику и воображение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор "Военная техника"в коробке В наборе:машина,солдат,укрепление,аксессуары 1828-124С - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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