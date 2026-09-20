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Машина Полесье "Сталкер" для перевозки зверей арт.44303 /6 купить с доставкой в Москве
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Машина Полесье "Сталкер" для перевозки зверей арт.44303 /6

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Машина Полесье &quot;Сталкер&quot; для перевозки зверей арт.44303 /6 - фото 1
Машина Полесье &quot;Сталкер&quot; для перевозки зверей арт.44303 /6 - фото 2
Машина Полесье &quot;Сталкер&quot; для перевозки зверей арт.44303 /6 - фото 3
Машина Полесье &quot;Сталкер&quot; для перевозки зверей арт.44303 /6 - фото 4
Машина Полесье &quot;Сталкер&quot; для перевозки зверей арт.44303 /6 - фото 5
Машина Полесье &quot;Сталкер&quot; для перевозки зверей арт.44303 /6 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
  • Машина Полесье &quot;Сталкер&quot; для перевозки зверей арт.44303 /6 - фото 1
  • Машина Полесье &quot;Сталкер&quot; для перевозки зверей арт.44303 /6 - фото 2
  • Машина Полесье &quot;Сталкер&quot; для перевозки зверей арт.44303 /6 - фото 3
  • Машина Полесье &quot;Сталкер&quot; для перевозки зверей арт.44303 /6 - фото 4
  • Машина Полесье &quot;Сталкер&quot; для перевозки зверей арт.44303 /6 - фото 5
  • Машина Полесье &quot;Сталкер&quot; для перевозки зверей арт.44303 /6 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
940 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511298
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
машинка, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х25х16
Вес, г.
800

Описание товара Машина Полесье "Сталкер" для перевозки зверей арт.44303 /6

Серия автомобилей Сталкер представлена специальной техникой: автомобиль-самосвал, автомобиль бортовой тентовый, контейнеровоз, автомобиль-лесовоз, автомобиль бортовой тентовый с прицепом, самосвал с полуприцепом, автомобиль с полуприцепом-цистерной, автомобиль бортовой и другие. Данный автомобиль предназначен для перевозки игрушечных зверей. В комплекте с автомобилем идут 3 клетки с открывающимися дверцами, кроме того, автомобиль оборудован подвижным краном с манипулятором. Кран-манипулятор на автомобиле можно использовать для погрузки и разгрузки клеток. Игрушка изготовлена из качественных материалов, имеет яркую расцветку. Прочная конструкция - это ещё один плюс автомобилей данной серии.

Отзывы о товаре Машина Полесье "Сталкер" для перевозки зверей арт.44303 /6




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
машинка, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Серия автомобилей Сталкер представлена специальной техникой: автомобиль-самосвал, автомобиль бортовой тентовый, контейнеровоз, автомобиль-лесовоз, автомобиль бортовой тентовый с прицепом, самосвал с полуприцепом, автомобиль с полуприцепом-цистерной, автомобиль бортовой и другие. Данный автомобиль предназначен для перевозки игрушечных зверей. В комплекте с автомобилем идут 3 клетки с открывающимися дверцами, кроме того, автомобиль оборудован подвижным краном с манипулятором. Кран-манипулятор на автомобиле можно использовать для погрузки и разгрузки клеток. Игрушка изготовлена из качественных материалов, имеет яркую расцветку. Прочная конструкция - это ещё один плюс автомобилей данной серии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина Полесье "Сталкер" для перевозки зверей арт.44303 /6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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