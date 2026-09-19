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Самосвал Дизель 9397 купить с доставкой в Москве
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Самосвал Дизель 9397

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Самосвал Дизель 9397 - фото 1
Самосвал Дизель 9397 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
  • Самосвал Дизель 9397 - фото 1
  • Самосвал Дизель 9397 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 210 руб.  1 819 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399123
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Характеристики

Бренд
Русский Стиль.
Тип товара
Машинки и автотреки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х64х30
Вес, кг.
1.8

Описание товара Самосвал Дизель 9397

Предназначены для сюжетно-ролевых игр, способствуют развитию воображения.

Отзывы о товаре Самосвал Дизель 9397




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Характеристики
Бренд
Русский Стиль.
Тип товара
Машинки и автотреки
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначены для сюжетно-ролевых игр, способствуют развитию воображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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