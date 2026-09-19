Автомобиль-самосвал с полуприцепом "Престиж" 44228
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%850 руб. 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399075
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х21х17
Вес, кг.
1.05
Описание товара Автомобиль-самосвал с полуприцепом "Престиж" 44228
Большой мощный автомобиль-самосвал 44228 с полуприцепом серии Престиж от бренда Полесье прекрасно подойдёт для перевозки песка, гравия, глины, чернозёма и других сыпучих строительных материалов. Двухосный прицеп оборудован высокими бортами, задний борт открывается, кузов прицепа поднимается. Тягач и полуприцеп надёжно сцепляются между собой при помощи специального крепления. Грузовик Полесье изготовлен из сертифицированного высококачественного пластика и отличается прочностью, поэтому прослужит долгое время даже самым активным малышам. Игрушка предназначена для мальчиков от 2 лет. Габариты машины 52х17х20 см.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Большой мощный автомобиль-самосвал 44228 с полуприцепом серии Престиж от бренда Полесье прекрасно подойдёт для перевозки песка, гравия, глины, чернозёма и других сыпучих строительных материалов. Двухосный прицеп оборудован высокими бортами, задний борт открывается, кузов прицепа поднимается. Тягач и полуприцеп надёжно сцепляются между собой при помощи специального крепления. Грузовик Полесье изготовлен из сертифицированного высококачественного пластика и отличается прочностью, поэтому прослужит долгое время даже самым активным малышам. Игрушка предназначена для мальчиков от 2 лет. Габариты машины 52х17х20 см.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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