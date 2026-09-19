Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 2666MHz (KVR26N19S8/16)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти станет отличным выбором для базового апгрейда офисного компьютера или домашнего ПК начального уровня. Он обеспечит достаточный объём для комфортной работы с офисными приложениями, веб-серфингом с множеством вкладок и нетребовательными играми. Для более серьёзных задач, вроде профессионального видеомонтажа или современных игр в высоких настройках, стоит рассмотреть комплекты из двух планок с более высокой частотой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, что означает совместимость с большинством современных настольных платформ на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen. Поколение DDR4 пришло на смену DDR3, предлагая более высокую эффективную частоту и пониженное рабочее напряжение. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат настольных компьютеров и не подойдёт для ноутбуков.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль объёмом 16 ГБ предоставляет солидный запас оперативной памяти для повседневных задач, позволяя держать открытыми десятки вкладок в браузере и несколько фоновых приложений без подтормаживаний. Частота 2666 МГц является базовой для многих платформ и обеспечивает хорошую отзывчивость системы, хотя для раскрытия потенциала игровых и профессиональных приложений часто рекомендуется память с более высокими частотами, работающая в двухканальном режиме.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и тепловыделению. Тайминги и поддержка XMP (Extreme Memory Profile) в данной базовой модели не заявлены, что означает её работу на стандартных для платформы частотах и задержках, задаваемых материнской платой автоматически. Это упрощает установку и гарантирует стабильность, но не оставляет пространства для разгона.

Совместимость с платформой

Память совместима с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под DDR4, и соответствующими процессорами Intel (начиная с 6-го поколения Skylake) и AMD (платформы AM4 и новее). Однако важно помнить, что конечная рабочая частота зависит от ограничений конкретного процессора и чипсета материнской платы; для выхода на 2666 МГц на некоторых платформах AMD может потребоваться ручная активация соответствующего профиля в BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в классическом низкопрофильном формате без дополнительного радиатора. Это минимизирует высоту планки, что полностью исключает потенциальные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров в компактных корпусах. Такой подход идеален для офисных сборок и систем, где важна максимальная совместимость, а не экстремальный разгон или декоративная подсветка.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации более производительного двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить в материнскую плату второй идентичный модуль в соответствующий слот (обычно через один от первого). Если вы планируете апгрейд, оптимально сразу приобрести парный комплект из двух планок.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR4, поскольку модули DDR3 и DDR4 физически несовместимы. Данная память отлично подходит для простой замены старой планки или базовой сборки, где приоритетом является объём, а не максимальная частота. Если же ваша цель - игровая производительность или работа с ресурсоёмкими приложениями, лучше рассмотреть двухканальный комплект (2x8 ГБ или 2x16 ГБ) с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO.