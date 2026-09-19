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Конструктор металлический №1 для уроков труда 173 детали Русский стиль 05060 купить с доставкой в Москве
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Конструктор металлический №1 для уроков труда 173 детали Русский стиль 05060

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Конструктор металлический №1 для уроков труда 173 детали Русский стиль 05060 - фото 1
Конструктор металлический №1 для уроков труда 173 детали Русский стиль 05060 - фото 2
Конструктор металлический №1 для уроков труда 173 детали Русский стиль 05060 - фото 3
Конструктор металлический №1 для уроков труда 173 детали Русский стиль 05060 - фото 4
Конструктор металлический №1 для уроков труда 173 детали Русский стиль 05060 - фото 5
Конструктор металлический №1 для уроков труда 173 детали Русский стиль 05060 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор металлический №1 для уроков труда 173 детали Русский стиль 05060 - фото 1
  • Конструктор металлический №1 для уроков труда 173 детали Русский стиль 05060 - фото 2
  • Конструктор металлический №1 для уроков труда 173 детали Русский стиль 05060 - фото 3
  • Конструктор металлический №1 для уроков труда 173 детали Русский стиль 05060 - фото 4
  • Конструктор металлический №1 для уроков труда 173 детали Русский стиль 05060 - фото 5
  • Конструктор металлический №1 для уроков труда 173 детали Русский стиль 05060 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395188
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Характеристики

Бренд
Русский Стиль.
Тип товара
Конструкторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х2
Вес, г.
743

Описание товара Конструктор металлический №1 для уроков труда 173 детали Русский стиль 05060

Уникальный металлический конструктор в пластиковом контейнере для многократного использования и хранения деталей очень удобен в применении. Контейнер имеет несколько отсеков, ребенок сможет разложить детали по виду и размеру, взять конструктор с собой на занятие. Крышка контейнера пластиковая и прозрачная. Металлические детали изготовлены из качественного металла, они не гнутся, болтики легко закручиваются. В набор входит гаечный ключ и отвертка. Собранная модель может использоваться ребенком при игре. Занятия с металлическим конструктором развивают моторику рук, формируют творческий подход к конструированию моделей, что способствует развитию объемного мышления – одного из самых сложных видов мыслительного процесса. Данный конструктор рекомендован для уроков труда детям от 6 до 10 лет. Металлический конструктор №1 включает в себя 173 детали, из которых можно сконструировать более 12 моделей. В набор входит книжка-подсказка с примерами собранных моделей. Дети смогут собрать модель по предложенному образцу и придумать что-то свое.

Отзывы о товаре Конструктор металлический №1 для уроков труда 173 детали Русский стиль 05060




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Русский Стиль.
Тип товара
Конструкторы
Страна производитель
Китай
Описание
Уникальный металлический конструктор в пластиковом контейнере для многократного использования и хранения деталей очень удобен в применении. Контейнер имеет несколько отсеков, ребенок сможет разложить детали по виду и размеру, взять конструктор с собой на занятие. Крышка контейнера пластиковая и прозрачная. Металлические детали изготовлены из качественного металла, они не гнутся, болтики легко закручиваются. В набор входит гаечный ключ и отвертка. Собранная модель может использоваться ребенком при игре. Занятия с металлическим конструктором развивают моторику рук, формируют творческий подход к конструированию моделей, что способствует развитию объемного мышления – одного из самых сложных видов мыслительного процесса. Данный конструктор рекомендован для уроков труда детям от 6 до 10 лет. Металлический конструктор №1 включает в себя 173 детали, из которых можно сконструировать более 12 моделей. В набор входит книжка-подсказка с примерами собранных моделей. Дети смогут собрать модель по предложенному образцу и придумать что-то свое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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