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Конструктор Машина VIP TRAVEL со свет.звук.эффектами в коробке 1368 купить с доставкой в Москве
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Конструктор Машина VIP TRAVEL со свет.звук.эффектами в коробке 1368

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Конструктор Машина VIP TRAVEL со свет.звук.эффектами в коробке 1368
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%
560 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395157
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
детали конструктора, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х12
Вес, г.
625

Описание товара Конструктор Машина VIP TRAVEL со свет.звук.эффектами в коробке 1368

Конструктор является одной из самых полезных игрушек для развития мелкой моторики, аккуратности, усидчивости, объемного мышления — самого сложного вида мыслительного процесса. Каждый раз, создавая интересные и замысловатые конструкции, ребенок будет в восторге.

Отзывы о товаре Конструктор Машина VIP TRAVEL со свет.звук.эффектами в коробке 1368




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
детали конструктора, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор является одной из самых полезных игрушек для развития мелкой моторики, аккуратности, усидчивости, объемного мышления — самого сложного вида мыслительного процесса. Каждый раз, создавая интересные и замысловатые конструкции, ребенок будет в восторге.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор Машина VIP TRAVEL со свет.звук.эффектами в коробке 1368 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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