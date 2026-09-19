Конструктор ТИКО "Азбука" 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%1 910 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395183
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
312 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х7
Вес, кг.
1.38
Описание товара Конструктор ТИКО "Азбука" 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260
Можно составлять слоги, слова, предложения. Детали квадратные 5x5 см - с буквами, цветные. Прочно соединяются друг с другом при помощи шарниров.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
312 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Можно составлять слоги, слова, предложения. Детали квадратные 5x5 см - с буквами, цветные. Прочно соединяются друг с другом при помощи шарниров.
Конструктор ТИКО "Азбука" 312 детали в цветной коробке Рантис 11-260 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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