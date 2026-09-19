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Конструктор-Техно "Военный набор" 220 деталей в коробке Stellar 02033 купить с доставкой в Москве
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Конструктор-Техно "Военный набор" 220 деталей в коробке Stellar 02033

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Конструктор-Техно &quot;Военный набор&quot; 220 деталей в коробке Stellar 02033 - фото 1
Конструктор-Техно &quot;Военный набор&quot; 220 деталей в коробке Stellar 02033 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор-Техно &quot;Военный набор&quot; 220 деталей в коробке Stellar 02033 - фото 1
  • Конструктор-Техно &quot;Военный набор&quot; 220 деталей в коробке Stellar 02033 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
1 270 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394983
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Характеристики

Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
220 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
750

Описание товара Конструктор-Техно "Военный набор" 220 деталей в коробке Stellar 02033

Конструктор «Техно» требует от малышей уверенного движения рук. Именно поэтому он идеально подходит для развития мелкой моторики, ловкости и координации. С помощью набора малыш научится работать по инструкции, которая прилагается. А позже и по собственной фантазии, когда освоит все способы крепления деталей. Конструируя, дети отлично готовятся к школе, ведь в это время они учатся мыслить: продумывать результат, исправлять ошибки во время его воплощения.

Отзывы о товаре Конструктор-Техно "Военный набор" 220 деталей в коробке Stellar 02033




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Характеристики
Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
220 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор «Техно» требует от малышей уверенного движения рук. Именно поэтому он идеально подходит для развития мелкой моторики, ловкости и координации. С помощью набора малыш научится работать по инструкции, которая прилагается. А позже и по собственной фантазии, когда освоит все способы крепления деталей. Конструируя, дети отлично готовятся к школе, ведь в это время они учатся мыслить: продумывать результат, исправлять ошибки во время его воплощения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор-Техно "Военный набор" 220 деталей в коробке Stellar 02033 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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