Настольная игра "Зообильярд" ОмЗЭТ 10078
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Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
подвижная
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%1 610 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394799
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
подвижная
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
пластик
Комплектация
игрушка Зообильярд, шарики 25 штук, мешочек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х41х9
Вес, кг.
1
Описание товара Настольная игра "Зообильярд" ОмЗЭТ 10078
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от игры. Правила игры просты: нужно съесть как можно больше шариков своим бегемотиком. На спине у каждого бегемота расположен рычаг, при нажатии на который шея бегемота вытягивается, а пасть раскрывается, в этот момент бегемот, если повезёт, может съесть шарик.
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Бренд
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
подвижная
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
пластик
Комплектация
игрушка Зообильярд, шарики 25 штук, мешочек
Страна производитель
Китай
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от игры. Правила игры просты: нужно съесть как можно больше шариков своим бегемотиком. На спине у каждого бегемота расположен рычаг, при нажатии на который шея бегемота вытягивается, а пасть раскрывается, в этот момент бегемот, если повезёт, может съесть шарик.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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