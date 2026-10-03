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Картридж струйный HP 653 (3YM74AE) трехцветный купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный HP 653 (3YM74AE) трехцветный

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Картридж струйный HP 653 (3YM74AE) трехцветный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 393788
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Картридж струйный HP 653 (3YM74AE) трехцветный
1 560 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
200
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х6х4
Вес, г.
53

Описание товара Картридж струйный HP 653 (3YM74AE) трехцветный

Оригинальный трехцветный картридж HP 653 (3YM74AE) разработан для домашних и офисных струйных МФУ серии HP Ink Advantage. Он обеспечивает стабильное качество печати повседневных документов, цветной графики и фотографий со стойкими к выцветанию цветами.

Отзывы о товаре Картридж струйный HP 653 (3YM74AE) трехцветный




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
200
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный трехцветный картридж HP 653 (3YM74AE) разработан для домашних и офисных струйных МФУ серии HP Ink Advantage. Он обеспечивает стабильное качество печати повседневных документов, цветной графики и фотографий со стойкими к выцветанию цветами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный HP 653 (3YM74AE) трехцветный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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