Барабан Oki C532/C542/MC573 (46484105) Yellow
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Барабан Oki C532/C542/MC573 (46484105) Yellow
Ценности нашего бренда. Внести свой вклад в развитие современного информационного общества. Воплотить ожидания и надежды заинтересованных лиц. Избавить клиентов от лишних хлопот и стать для них надежным и предпочитаемым партнером. Превратить OKI в международный бренд. Компания OKI уже более трех десятилетий разрабатывает инновационные светодиодные технологии для принтеров. Светодиодные технологии лежат в основе инновационных технологий принтеров OKI и продолжают совершенствоваться. Чтобы отметить невероятные возможности светодиодной печати и множество преимуществ, которые они предлагают по сравнению с лазерной печатью, представляем 10 причин, по которым всем компаниям следует выбирать светодиодные принтеры.
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