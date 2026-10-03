Top.Mail.Ru
Блок фотобарабана Katun 48091 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C3380/C3580 Magenta купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок фотобарабана Katun 48091 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C3380/C3580 Magenta

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок фотобарабана Katun 48091 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C3380/C3580 Magenta
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
iR C2380, C2880, C3080, C3380, C3580
Цвет
Magenta
Ресурс печати, копий
20000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
7 250 руб.  9 630 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 393283
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок фотобарабана Katun 48091 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C3380/C3580 Magenta
7 250 руб. -25%
9 630 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Katun
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
iR C2380, C2880, C3080, C3380, C3580
Цвет
Magenta
Ресурс печати, копий
20000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х10
Вес, кг.
2.3

Описание товара Блок фотобарабана Katun 48091 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C3380/C3580 Magenta

Картриджи для лазерных принтеров Katun представляют собой надежное и экономичное решение для вашего печатного оборудования. Данный картридж имеет стандартную емкость, что обеспечивает оптимальный баланс между количеством печатных страниц и стоимостью. Цвет картриджа - magenta, что делает его идеальным для печати ярких и насыщенных цветовых документов, графиков и изображений. Он гарантирует высокую четкость и качество печати, соответствующее уровням оригинального оборудования. Бренд Katun известен своей надежностью и качеством продукции, что делает его отличным выбором для профессиональной и домашней печати. Эти картриджи специально разработаны для обеспечения стабильной работы и минимизации затрат на обслуживание.

Отзывы о товаре Блок фотобарабана Katun 48091 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C3380/C3580 Magenta




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Katun
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
iR C2380, C2880, C3080, C3380, C3580
Цвет
Magenta
Ресурс печати, копий
20000
Страна производитель
Китай
Описание
Картриджи для лазерных принтеров Katun представляют собой надежное и экономичное решение для вашего печатного оборудования. Данный картридж имеет стандартную емкость, что обеспечивает оптимальный баланс между количеством печатных страниц и стоимостью. Цвет картриджа - magenta, что делает его идеальным для печати ярких и насыщенных цветовых документов, графиков и изображений. Он гарантирует высокую четкость и качество печати, соответствующее уровням оригинального оборудования. Бренд Katun известен своей надежностью и качеством продукции, что делает его отличным выбором для профессиональной и домашней печати. Эти картриджи специально разработаны для обеспечения стабильной работы и минимизации затрат на обслуживание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок фотобарабана Katun 48091 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C3380/C3580 Magenta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7250 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...