Блок фотобарабана Katun 48091 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C3380/C3580 Magenta
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
iR C2380, C2880, C3080, C3380, C3580
Цвет
Magenta
Ресурс печати, копий
20000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%7 250 руб. 9 630 руб.
В наличии
Код товара: 393283
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 250 руб. -25%
9 630 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
iR C2380, C2880, C3080, C3380, C3580
Цвет
Magenta
Ресурс печати, копий
20000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х10
Вес, кг.
2.3
Описание товара Блок фотобарабана Katun 48091 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C3380/C3580 Magenta
Картриджи для лазерных принтеров Katun представляют собой надежное и экономичное решение для вашего печатного оборудования. Данный картридж имеет стандартную емкость, что обеспечивает оптимальный баланс между количеством печатных страниц и стоимостью. Цвет картриджа - magenta, что делает его идеальным для печати ярких и насыщенных цветовых документов, графиков и изображений. Он гарантирует высокую четкость и качество печати, соответствующее уровням оригинального оборудования. Бренд Katun известен своей надежностью и качеством продукции, что делает его отличным выбором для профессиональной и домашней печати. Эти картриджи специально разработаны для обеспечения стабильной работы и минимизации затрат на обслуживание.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 940 руб.1735 руб. в СплитКартридж лазерный Canon 055 BK 3016C002 черный (2300стр.) для Ca...
-
В наличииЦена 7 090 руб.1773 руб. в СплитКартридж Canon C-EXV34 (3783B002) туба для копира iR C9060/C9065...
-
В наличииЦена 7 090 руб.1773 руб. в СплитКартридж Canon C-EXV34 (3785B002) туба для копира iR C9060/C9065...
-
В наличииЦена 7 230 руб.1808 руб. в СплитКартридж Canon 045HM (1244C002) для Canon i-SENSYS MF630, пурпур...
-
В наличииЦена 7 230 руб.1808 руб. в СплитКартридж Kyocera TK-8335K для Kyocera TASKalfa 3252ci, черный
-
В наличииЦена 7 240 руб.1810 руб. в СплитПечка в сборе Cet CET3112 (RM2-5425-000) для HP LaserJet Pro M40...
-
В наличииЦена 7 250 руб. 9 630 руб.1813 руб. в СплитБлок фотобарабана Katun 48092 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C33...
-
В наличииЦена 7 320 руб.1830 руб. в СплитКартридж лазерный HP 335X W1335X черный
-
В наличииЦена 7 370 руб.1843 руб. в СплитКартридж Kyocera TK-895Y (1T02K0ANL0) для Kyocera FS-C8020/C8025...
-
В наличииЦена 7 430 руб.1858 руб. в СплитКартридж Canon C-EXV54M (1396C002) туба для копира C3025i, пурпу...
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитКартридж лазерный Canon 054 H M 3026C002 пурпурный (2300стр.) дл...
-
В наличииЦена 7 470 руб.1868 руб. в СплитКартридж лазерный Canon 055 C 3015C002 голубой (2100стр.) для Ca...
Бренд
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
iR C2380, C2880, C3080, C3380, C3580
Цвет
Magenta
Ресурс печати, копий
20000
Страна производитель
Китай
Картриджи для лазерных принтеров Katun представляют собой надежное и экономичное решение для вашего печатного оборудования. Данный картридж имеет стандартную емкость, что обеспечивает оптимальный баланс между количеством печатных страниц и стоимостью. Цвет картриджа - magenta, что делает его идеальным для печати ярких и насыщенных цветовых документов, графиков и изображений. Он гарантирует высокую четкость и качество печати, соответствующее уровням оригинального оборудования. Бренд Katun известен своей надежностью и качеством продукции, что делает его отличным выбором для профессиональной и домашней печати. Эти картриджи специально разработаны для обеспечения стабильной работы и минимизации затрат на обслуживание.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Блок фотобарабана Katun 48091 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C3380/C3580 Magenta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7250 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок фотобарабана Katun 48091 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C3380/C3580 Magenta