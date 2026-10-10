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Картридж Kyocera TK-350 (1T02LX0NLC) для Kyocera FS3920DN, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж Kyocera TK-350 (1T02LX0NLC) для Kyocera FS3920DN, черный

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Картридж Kyocera TK-350 для Kyocera FS3920DN, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 040 руб. 
Начислим 129 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 168126
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Картридж Kyocera TK-350 (1T02LX0NLC) для Kyocera FS3920DN, черный
8 040 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х13
Вес, г.
907

Описание товара Картридж Kyocera TK-350 (1T02LX0NLC) для Kyocera FS3920DN, черный

Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 15000 страниц

Отзывы о товаре Картридж Kyocera TK-350 (1T02LX0NLC) для Kyocera FS3920DN, черный




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 15000 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Kyocera TK-350 (1T02LX0NLC) для Kyocera FS3920DN, черный - данный товар вы можете купить по цене 8040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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