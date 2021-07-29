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Electronic, Electronic (0190295381868) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Electronic, Electronic (0190295381868) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Electronic, Electronic (0190295381868) - фото 1
Виниловая пластинка Electronic, Electronic (0190295381868) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Electronic, Electronic (0190295381868) - фото 1
  • Виниловая пластинка Electronic, Electronic (0190295381868) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387526
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Electronic, Electronic (0190295381868) виниловая пластинка

Track List

A1Idiot Country5:03
A2Reality5:39
A3Tighten Up4:38
A4The Patience Of A Saint4:10
A5Getting Away With It5:14
B1Gangster5:26
B2Soviet2:00
B3Get The Message5:20
B4Try All You Want5:37
B5Some Distant Memory4:09
B6Feel Every Beat5:09

Отзывы о товаре Electronic, Electronic (0190295381868) виниловая пластинка

29.07.2021
Рустам

Достоинства:
Простое оформление. Внутри бумажный конверт. Но сама пластинка без повреждений, ровная, качество записи и диапазон все хорошо.

Комментарий:
Здесь была самая низкая цена ан распродаже. Я доволен.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Idiot Country5:03
A2Reality5:39
A3Tighten Up4:38
A4The Patience Of A Saint4:10
A5Getting Away With It5:14
B1Gangster5:26
B2Soviet2:00
B3Get The Message5:20
B4Try All You Want5:37
B5Some Distant Memory4:09
B6Feel Every Beat5:09
Самовывоз
Доставка
Отзывы
29.07.2021
Рустам

Достоинства:
Простое оформление. Внутри бумажный конверт. Но сама пластинка без повреждений, ровная, качество записи и диапазон все хорошо.

Комментарий:
Здесь была самая низкая цена ан распродаже. Я доволен.


Electronic, Electronic (0190295381868) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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