Electronic, Electronic (0190295381868) виниловая пластинка

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Простое оформление. Внутри бумажный конверт. Но сама пластинка без повреждений, ровная, качество записи и диапазон все хорошо.Здесь была самая низкая цена ан распродаже. Я доволен.

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