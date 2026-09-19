Dominic Miller - Absinthe (0602577064241) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
DOMINIC MILLER
Альбом (сингл)
ABSINTHE
Жанр
Классическая гитара
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387499
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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602577064241]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
DOMINIC MILLER
Альбом (сингл)
ABSINTHE
Жанр
Классическая гитара
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dominic Miller - Absinthe (0602577064241) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Absinthe
|5:28
|A2
|Mixed Blessing
|4:48
|A3
|Verveine
|1:45
|A4
|La Petite Reine
|2:14
|A5
|Christiania
|4:30
|B1
|?tude
|5:42
|B2
|Bicycle
|3:52
|B3
|Ombu
|3:41
|B4
|T?n?bres
|4:23
|B5
|Saint Vincent
|5:27
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602577064241]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
DOMINIC MILLER
Альбом (сингл)
ABSINTHE
Жанр
Классическая гитара
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|Absinthe
|5:28
|A2
|Mixed Blessing
|4:48
|A3
|Verveine
|1:45
|A4
|La Petite Reine
|2:14
|A5
|Christiania
|4:30
|B1
|?tude
|5:42
|B2
|Bicycle
|3:52
|B3
|Ombu
|3:41
|B4
|T?n?bres
|4:23
|B5
|Saint Vincent
|5:27
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Dominic Miller - Absinthe (0602577064241) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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