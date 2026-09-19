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Фильтр нейтрально-серый Syrp Variable ND 82mm (SY0002-0010) купить с доставкой в Москве
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Фильтр нейтрально-серый Syrp Variable ND 82mm (SY0002-0010)

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Фильтр нейтрально-серый Syrp Variable ND 82mm (SY0002-0010) - фото 1
Фильтр нейтрально-серый Syrp Variable ND 82mm (SY0002-0010) - фото 2
Фильтр нейтрально-серый Syrp Variable ND 82mm (SY0002-0010) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светофильтры ND
  • Фильтр нейтрально-серый Syrp Variable ND 82mm (SY0002-0010) - фото 1
  • Фильтр нейтрально-серый Syrp Variable ND 82mm (SY0002-0010) - фото 2
  • Фильтр нейтрально-серый Syrp Variable ND 82mm (SY0002-0010) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386493
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Характеристики

Бренд
Syrp
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
82
Тип светофильтра
нейтрально-серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
200

Описание товара Фильтр нейтрально-серый Syrp Variable ND 82mm (SY0002-0010)

Нейтрально-серый светофильтр переменной плотности, с диаметром резьбы 82 мм. В комплекте чехол из натуральной кожи коричневого цвета, 2 переходных кольца на 72 и 77 мм, а также салфетка для оптики из микрофибры. Толщина фильтра: 9 мм, толщина переходных колец: 3 мм. ND - нейтрально-серые фильтры (другое название: фильтры нейтральной оптической плотности). Применяются для сокращения светопропускаемости при избыточном освещении, не оказывая влияния на цветопередачу. Такие фильтры полезны для съемки с открытой диафрагмой (для достижения малой глубины резкости) или с длительной выдержкой (для размытия движения) под ярким солнечным светом, когда слишком большая интенсивность светового потока может не дать установить необходимые значения экспозиции. ND фильтры особенно полезны при съемке видео на зеркальные и беззеркальные системные фотокамеры. Дело в том, что в видеосъемке есть простое золотое правило: значение скорости затвора (в 1/x) должно быть примерно вдвое выше частоты кадров: т.е. 1/48 для 24 кадров в секунду, 1/60 для 30 и так далее. Слишком короткая выдержка приводит к заметным глазу рывкам, отрывистому движению без плавного перехода между кадрами. Итак, ясный день, много света, вы не хотите поднимать скорость затвора, не хотите закрывать диафрагму (чтобы сохранить эффект размытия фона), и не можете опустить ISO, поскольку уже уперлись в минимальное значение. Остается одно - ограничить светопропускаемость с помощью ND фильтра. Наиболее удобным здесь будет, конечно, ND фильтр переменной плотности, поскольку его не нужно постоянно менять в зависимости от освещения. Солнце зашло за тучу или съемка переместилась в тень? Достаточно просто повернуть фильтр в оправе.

Отзывы о товаре Фильтр нейтрально-серый Syrp Variable ND 82mm (SY0002-0010)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Syrp
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
82
Тип светофильтра
нейтрально-серый
Страна производитель
Китай
Описание
Нейтрально-серый светофильтр переменной плотности, с диаметром резьбы 82 мм. В комплекте чехол из натуральной кожи коричневого цвета, 2 переходных кольца на 72 и 77 мм, а также салфетка для оптики из микрофибры. Толщина фильтра: 9 мм, толщина переходных колец: 3 мм. ND - нейтрально-серые фильтры (другое название: фильтры нейтральной оптической плотности). Применяются для сокращения светопропускаемости при избыточном освещении, не оказывая влияния на цветопередачу. Такие фильтры полезны для съемки с открытой диафрагмой (для достижения малой глубины резкости) или с длительной выдержкой (для размытия движения) под ярким солнечным светом, когда слишком большая интенсивность светового потока может не дать установить необходимые значения экспозиции. ND фильтры особенно полезны при съемке видео на зеркальные и беззеркальные системные фотокамеры. Дело в том, что в видеосъемке есть простое золотое правило: значение скорости затвора (в 1/x) должно быть примерно вдвое выше частоты кадров: т.е. 1/48 для 24 кадров в секунду, 1/60 для 30 и так далее. Слишком короткая выдержка приводит к заметным глазу рывкам, отрывистому движению без плавного перехода между кадрами. Итак, ясный день, много света, вы не хотите поднимать скорость затвора, не хотите закрывать диафрагму (чтобы сохранить эффект размытия фона), и не можете опустить ISO, поскольку уже уперлись в минимальное значение. Остается одно - ограничить светопропускаемость с помощью ND фильтра. Наиболее удобным здесь будет, конечно, ND фильтр переменной плотности, поскольку его не нужно постоянно менять в зависимости от освещения. Солнце зашло за тучу или съемка переместилась в тень? Достаточно просто повернуть фильтр в оправе.
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