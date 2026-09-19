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Фильтр Hoya ND200 PRO 62 купить с доставкой в Москве
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Фильтр Hoya ND200 PRO 62

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Фильтр Hoya ND200 PRO 62 - фото 2
Фильтр Hoya ND200 PRO 62 - фото 3
Фильтр Hoya ND200 PRO 62 - фото 4
Фильтр Hoya ND200 PRO 62 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светофильтры ND
  • Фильтр Hoya ND200 PRO 62 - фото 1
  • Фильтр Hoya ND200 PRO 62 - фото 2
  • Фильтр Hoya ND200 PRO 62 - фото 3
  • Фильтр Hoya ND200 PRO 62 - фото 4
  • Фильтр Hoya ND200 PRO 62 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361792
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Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
62
Дополнительно
плотность: 2.1 (200х, 7 2/3 ступени), материал оправы - алюминий
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтрально-серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Фильтр Hoya ND200 PRO 62

Hoya PRO ND200 относится к фильтрам очень высокой плотности (7 2/3 ступени). Такие фильтры могут применяться в качестве защиты при записи очень ярких объектов (съемка солнечных затмений, съемка электросварки и т.д.), а также для фотосъемки с очень длинной выдержкой в ясный солнечный день. Могут быть актуальными для видеокамер с высоким Native ISO (например, при Native ISO 800). Двухстороннее металлсодержащее покрытие ACCU-ND обеспечивает не только равномерное снижение светопропускаемости, но и отсутствие цветового сдвига при смене одного Pro ND фильтра на другой (с большей или меньшей плотностью). Благодаря использованию качественно отполированного минерального стекла разрешающая способность оптики сохраняется в полной мере. Оправа фильтра выполнена из алюминия. ND фильтры обрели новую жизнь при росте популярности видеосъемки на зеркальные и беззеркальные системные фотокамеры. Дело в том, что в нормальной ситуации при съемке видео значение скорости затвора (в 1/x) не должно быть выше чем [частота кадров х 2]: т.е. 1/50 - 1/60 с для 24-30 кадров в секунду или 1/100 - 1/120 для 50-60 кадров в секунду. Слишком короткая выдержка приводит к заметным глазу рывкам, отрывистому движению без плавного перехода между кадрами. Итак, ясный день, много света, вы не хотите поднимать скорость затвора, не хотите закрывать диафрагму (чтобы сохранить эффект размытия фона), и не можете опустить ISO, поскольку уже уперлись в минимальное значение. Остается одно - ограничить светопропускаемость с помощью ND фильтра. В профессиональных видеокамерах такие фильтры встраиваются прямо в корпус, а при использовании фотоаппаратов их нужно приобретать отдельно.

Отзывы о товаре Фильтр Hoya ND200 PRO 62




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
62
Дополнительно
плотность: 2.1 (200х, 7 2/3 ступени), материал оправы - алюминий
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтрально-серый
Страна производитель
Китай
Описание
Hoya PRO ND200 относится к фильтрам очень высокой плотности (7 2/3 ступени). Такие фильтры могут применяться в качестве защиты при записи очень ярких объектов (съемка солнечных затмений, съемка электросварки и т.д.), а также для фотосъемки с очень длинной выдержкой в ясный солнечный день. Могут быть актуальными для видеокамер с высоким Native ISO (например, при Native ISO 800). Двухстороннее металлсодержащее покрытие ACCU-ND обеспечивает не только равномерное снижение светопропускаемости, но и отсутствие цветового сдвига при смене одного Pro ND фильтра на другой (с большей или меньшей плотностью). Благодаря использованию качественно отполированного минерального стекла разрешающая способность оптики сохраняется в полной мере. Оправа фильтра выполнена из алюминия. ND фильтры обрели новую жизнь при росте популярности видеосъемки на зеркальные и беззеркальные системные фотокамеры. Дело в том, что в нормальной ситуации при съемке видео значение скорости затвора (в 1/x) не должно быть выше чем [частота кадров х 2]: т.е. 1/50 - 1/60 с для 24-30 кадров в секунду или 1/100 - 1/120 для 50-60 кадров в секунду. Слишком короткая выдержка приводит к заметным глазу рывкам, отрывистому движению без плавного перехода между кадрами. Итак, ясный день, много света, вы не хотите поднимать скорость затвора, не хотите закрывать диафрагму (чтобы сохранить эффект размытия фона), и не можете опустить ISO, поскольку уже уперлись в минимальное значение. Остается одно - ограничить светопропускаемость с помощью ND фильтра. В профессиональных видеокамерах такие фильтры встраиваются прямо в корпус, а при использовании фотоаппаратов их нужно приобретать отдельно.
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