Фильтр Hoya ND4 PRO1D 55

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Характеристики
Тип товара
Светофильтры ND
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361769
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Фильтры HOYA PRO1D ND4 уменьшают количество света, попадающего в объектив. Позволяя вести съемку при ярком освещении на открытой диафрагме и использовать более длинные выдержки для достижения эффекта динамики. Многослойное просветление уменьшает появление бликов от вспышки и бликов, связанных с переотражением света между стеклами объектива. Чернение боковой поверхности фильтра исключаетотражения от боковых поверхностей стекла. Низкопрофильная оправка фильтра позволит избежать виньетирования при съемке на широком угле. Специальная насечка на оправке фильтра позволит с легкостью устанавливать его на объектив. Защищенные от ультрафиолета кейсы для хранения фильтров позволят продлить жизнь вашего фильтра. Совместимость – со всеми пленочными и цифровыми фото/видео камерами. Толщина стекла 1 мм
Фильтры HOYA PRO1D ND4 уменьшают количество света, попадающего в объектив. Позволяя вести съемку при ярком освещении на открытой диафрагме и использовать более длинные выдержки для достижения эффекта динамики. Многослойное просветление уменьшает появление бликов от вспышки и бликов, связанных с переотражением света между стеклами объектива. Чернение боковой поверхности фильтра исключаетотражения от боковых поверхностей стекла. Низкопрофильная оправка фильтра позволит избежать виньетирования при съемке на широком угле. Специальная насечка на оправке фильтра позволит с легкостью устанавливать его на объектив. Защищенные от ультрафиолета кейсы для хранения фильтров позволят продлить жизнь вашего фильтра. Совместимость – со всеми пленочными и цифровыми фото/видео камерами. Толщина стекла 1 мм
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