Фильтр градиентный Hoya GRAD ND32 PRO 77мм

Эдуард



1. Высокое качество материалов и изготовления, многослойное просветление, Made in Japan2. Компактные размеры (низкопрофильный фильтр) и небольшой вес3. Может накручиваться сверху на защитный фильтр, но лучше устанавливать непосредственно перед передней линзой объектива, для предотвращения переотражений и потери оптического качества4. Удобнее в использовании чем квадратные фильтры Cokin, хотя такой конструктив тоже имеет свои ограниченияПожалуй цена, в KotoFoto она была самой низкой, по текущему курсу RUB/USD она должна быть еще ниже раза в полтора, но премиальные японские светофильтры постепенно вымываются из продажи и выбор только один - покупать пока естьФильтр привлёк своей практичностью в использовании и качеством оптики, подробнее с примерами фото можно прочитать по ссылке: https://hoyafilters.ru/product/prond32_grad/Можно за копейки купить градиентные фильтры китайских производителей, но они убивают качество премиальных японских объективов, в чем у меня уже был повод убедиться, поэтому такая экономия не оправдана.Фильтр спроектирован так, что как бы вы не сориентировали кадр, вертикально, или горизонтально, в верхней части кадра, со стороны неба вы всегда будете иметь 5 стопов затемнения, для съемки вечерних пейзажей и качественной проработки экспозиции земли и неба.У меня не было возможности в этом убедиться, но на мой взгляд для дневной съёмки больше подойдёт PROND16 GRAD, а для вечерней - PROND32 GRAD, так как вечером перепад яркостей между небом и землёй намного выше.Фильтр имеет метку на наружной части оправы, позволяющую точно его сориентировать относительно снимаемой сцены