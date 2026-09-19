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Ветрозащита для микрофона Rycote 5см SGM Foam & Windjammer 19/22 (RYC055201) купить с доставкой в Москве
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Ветрозащита для микрофона Rycote 5см SGM Foam & Windjammer 19/22 (RYC055201)

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Ветрозащита для микрофона Rycote 5см SGM Foam &amp; Windjammer 19/22 (RYC055201) - фото 1
Ветрозащита для микрофона Rycote 5см SGM Foam &amp; Windjammer 19/22 (RYC055201) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ветрозащита
  • Ветрозащита для микрофона Rycote 5см SGM Foam &amp; Windjammer 19/22 (RYC055201) - фото 1
  • Ветрозащита для микрофона Rycote 5см SGM Foam &amp; Windjammer 19/22 (RYC055201) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386334
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Характеристики

Бренд
Rycote
Тип товара
Ветрозащита
Комплектация
ветрозащита, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
500

Описание товара Ветрозащита для микрофона Rycote 5см SGM Foam & Windjammer 19/22 (RYC055201)

Ветрозащита Rycote обеспечивает эффективную защиту от ветра и подавление шума.. Эффективное шумоподавление достигается за счет высоко-технологических материалов, таких как специальная акустическая пена и синтетический мех, в результате чего достигается снижение шума ветра до 25 дБ без какого-либо неблагоприятного воздействия на высокочастотный диапазон. Кроме того, пена не подвержена воздействию ультрафиолета или влаги, что придает этому продукту большую долговечность. Передовые материалы, клеи и технологии сборки-все это в совокупности делает товар чрезвычайно прочным продуктом, обеспечивающим превосходную защиту от ветра в самых суровых условиях.

Отзывы о товаре Ветрозащита для микрофона Rycote 5см SGM Foam & Windjammer 19/22 (RYC055201)




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Характеристики
Бренд
Rycote
Тип товара
Ветрозащита
Комплектация
ветрозащита, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Ветрозащита Rycote обеспечивает эффективную защиту от ветра и подавление шума.. Эффективное шумоподавление достигается за счет высоко-технологических материалов, таких как специальная акустическая пена и синтетический мех, в результате чего достигается снижение шума ветра до 25 дБ без какого-либо неблагоприятного воздействия на высокочастотный диапазон. Кроме того, пена не подвержена воздействию ультрафиолета или влаги, что придает этому продукту большую долговечность. Передовые материалы, клеи и технологии сборки-все это в совокупности делает товар чрезвычайно прочным продуктом, обеспечивающим превосходную защиту от ветра в самых суровых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ветрозащита для микрофона Rycote 5см SGM Foam & Windjammer 19/22 (RYC055201) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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