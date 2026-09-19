Top.Mail.Ru
Серая карта Lastolite LL LR1250 Ezybalance купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Серая карта Lastolite LL LR1250 Ezybalance

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Серая карта Lastolite LL LR1250 Ezybalance - фото 1
Серая карта Lastolite LL LR1250 Ezybalance - фото 2
Серая карта Lastolite LL LR1250 Ezybalance - фото 3
Серая карта Lastolite LL LR1250 Ezybalance - фото 4
Серая карта Lastolite LL LR1250 Ezybalance - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотофон
  • Серая карта Lastolite LL LR1250 Ezybalance - фото 1
  • Серая карта Lastolite LL LR1250 Ezybalance - фото 2
  • Серая карта Lastolite LL LR1250 Ezybalance - фото 3
  • Серая карта Lastolite LL LR1250 Ezybalance - фото 4
  • Серая карта Lastolite LL LR1250 Ezybalance - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384330
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Фотофон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х4
Вес, г.
300

Описание товара Серая карта Lastolite LL LR1250 Ezybalance

Карта EzyBalance 18% — это удобная складная двухсторонняя серая/белая карта, которая упрощает сложные технические вопросы, связанные с замером экспозицией и коррекцией цвета при работе в различных условиях освещения. A уникальная мишень фокусировки позволяет камере фокусироваться на карте и считывать необходимые показатели. Также доступны водонепроницаемые карты для подводной съемки.

Отзывы о товаре Серая карта Lastolite LL LR1250 Ezybalance




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Фотофон
Страна производитель
Китай
Описание
Карта EzyBalance 18% — это удобная складная двухсторонняя серая/белая карта, которая упрощает сложные технические вопросы, связанные с замером экспозицией и коррекцией цвета при работе в различных условиях освещения. A уникальная мишень фокусировки позволяет камере фокусироваться на карте и считывать необходимые показатели. Также доступны водонепроницаемые карты для подводной съемки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Серая карта Lastolite LL LR1250 Ezybalance - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...