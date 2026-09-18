Кран Falcon Eyes LSB-3JS
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Характеристики
Тип товара
Кран
Амортизация
пружинный
Максимальная нагрузка, кг
6
Минимальная высота, см
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231476
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кран
Амортизация
пружинный
Максимальная нагрузка, кг
6
Минимальная высота, см
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.17х0.16
Вес, г.
200
Описание товара Кран Falcon Eyes LSB-3JS
Журавль LSB-3JS предназначен для установки студийных осветительных приборов под любым углом и в любом направлении. Конструкция крана исключает вероятность повреждения осветительного оборудования — все основные узлы и детали(включая зажимы, соединительную муфту, заклепки и кронштейн для противовеса) выполнены из металла. В комплекте мешок для песка, который используется в качестве груза-противовеса. В модели LSB-3JS установлен пружинный амортизатор.
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Бренд
Тип товара
Кран
Амортизация
пружинный
Максимальная нагрузка, кг
6
Минимальная высота, см
80
Страна производитель
Китай
Журавль LSB-3JS предназначен для установки студийных осветительных приборов под любым углом и в любом направлении. Конструкция крана исключает вероятность повреждения осветительного оборудования — все основные узлы и детали(включая зажимы, соединительную муфту, заклепки и кронштейн для противовеса) выполнены из металла. В комплекте мешок для песка, который используется в качестве груза-противовеса. В модели LSB-3JS установлен пружинный амортизатор.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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