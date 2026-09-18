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Кран Falcon Eyes LSB-3JS купить с доставкой в Москве
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Кран Falcon Eyes LSB-3JS

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Кран Falcon Eyes LSB-3JS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кран
Амортизация
пружинный
Максимальная нагрузка, кг
6
Минимальная высота, см
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231476
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Кран
Амортизация
пружинный
Максимальная нагрузка, кг
6
Минимальная высота, см
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.17х0.16
Вес, г.
200

Описание товара Кран Falcon Eyes LSB-3JS

Журавль LSB-3JS предназначен для установки студийных осветительных приборов под любым углом и в любом направлении. Конструкция крана исключает вероятность повреждения осветительного оборудования — все основные узлы и детали(включая зажимы, соединительную муфту, заклепки и кронштейн для противовеса) выполнены из металла. В комплекте мешок для песка, который используется в качестве груза-противовеса. В модели LSB-3JS установлен пружинный амортизатор.

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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Кран
Амортизация
пружинный
Максимальная нагрузка, кг
6
Минимальная высота, см
80
Страна производитель
Китай
Описание
Журавль LSB-3JS предназначен для установки студийных осветительных приборов под любым углом и в любом направлении. Конструкция крана исключает вероятность повреждения осветительного оборудования — все основные узлы и детали(включая зажимы, соединительную муфту, заклепки и кронштейн для противовеса) выполнены из металла. В комплекте мешок для песка, который используется в качестве груза-противовеса. В модели LSB-3JS установлен пружинный амортизатор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кран Falcon Eyes LSB-3JS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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