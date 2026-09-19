Держатель для вспышек Lastolite LL LS2535 Quad Bracket
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384446
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
500
Описание товара Держатель для вспышек Lastolite LL LS2535 Quad Bracket
Отличный держатель вспышки. Если вы ищите более мощный способ освещения или более быстрый вариант перезагрузки ваших вспышек, Quad — идеальное решение. Просто установите до 4 вспышек на держатель. Затем установите один из наших зонтов для создания красивого рассеянного света. Кабель PC и 3,5 мм джек-кабель в комплекте. Также в комплект входит квадратная маска.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Отличный держатель вспышки. Если вы ищите более мощный способ освещения или более быстрый вариант перезагрузки ваших вспышек, Quad — идеальное решение. Просто установите до 4 вспышек на держатель. Затем установите один из наших зонтов для создания красивого рассеянного света. Кабель PC и 3,5 мм джек-кабель в комплекте. Также в комплект входит квадратная маска.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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